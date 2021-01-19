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Red Bull M.E.O.’dan inovatif başlangıç

Mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. yeni bir aktivasyon geliştirdiğini duyurdu. Oyunseverler, özel hazırlanmış sanal gerçeklik filtresiyle, sokakları oyun alanına dönüştürecek. Her hafta en yaratıcı videoyu çeken ve belirtilen adımlarla Instagram hesabında paylaşan 3 oyunsever, sürpriz ödüllerin sahibi olacak.

19 Ocak 2021 Salı 13:30
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Red Bull M.E.O.’dan inovatif başlangıç

İSTANBUL - Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. yeni bir aktivasyon geliştirdiğini açıkladı. Mobil oyunseverler, PUBG MOBILE ile özdeşleşmiş drop kutularını AR filtresi ile en yaratıcı ve eğlenceli şekilde şehrin dilediği noktasına indirmeye çalışacak.

Red Bull 4’lü paketlerindeki QR kodları kullanarak ulaşacağı özel hazırlanmış filtreyle her hafta en yaratıcı drop indirme videosunu çeken oyunseverler, sürpriz ödüller kazanacak.
 

KARTLAR DÜNYA FİNALİNDEN ÖNCE SON KEZ DAĞITILACAK

Bu sezon ilk olarak PUBG MOBILE’da mücadele verecek oyunseverler, şimdi de Hearthstone ve TFT mobil turnuvalarında yarışacak. Türkiye şampiyonu olacak takımlar ise dünya finaline katılmaya hak kazanacak. Elemeler 28,29,30 ve 31 Ocak tarihlerinde, Türkiye Finali ise 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

28 ülkede elemeleri gerçekleştirilen yarışmanın dünya şampiyonu da mart ayında Türkiye’de belirlenecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Red Bull M.E.O.Inovatif Başlangıç
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