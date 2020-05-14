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Profesyoneller için 'dünyanın en hafif'ini Türkiye’de satışa sundu

Asus, sunduğu kurumsal ürünler içerisinde, öne çıkan cihazlardan en önemlisi olduğunu belirttiği yeni ‘ExpertBook B9’u Türkiye’de tüketicilerle buluşturdu. Marka, 14.9 mm inceliğinde ve magnezyum-lityum alaşımından üretilen 870 gram ağırlığında olan ürünün bu alanda dünyanın en hafif iş dizüstü bilgisayarı olarak öne çıktığını duyurdu.

14 Mayıs 2020 Perşembe 14:27
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Profesyoneller için 'dünyanın en hafif'ini Türkiye’de satışa sundu

İSTANBUL - Yeni dizüstü bilgisayarları hakkında bilgiler veren marka yetkilileri çerçevesiz NanoEdge ekranı ile, B9’un 14 inçlik panelini yüzde 94 ekran/gövde oranı sayesinde 13 inçlik standart bir dizüstü bilgisayar kasasına sığdırabildiklerini aktardı. Açıklamanın devamında kendilerine ait iki özel tasarım detayına değinen ASUS, şu bilgileri paylaştı; “Böylesine küçük bir tasarıma, daha iyi bir kullanıcı deneyimi için ErgoLift menteşe ve NumberPad gibi ekstra konfor özellikleri eklenmiş durumda. 24 saate varan pil ömrüne sahip ExperBookB9, tüm gün kesintisiz performans sunuyor. Ultra hafif bu iş bilgisayarın iki Thunderbolt ™3 ve bir USB 3.1 Gen2 bağlantı ile en hızlı veri akışı altyapısını sunarken, HDMI bağlantı noktası ile harici bir monitör desteği de verebiliyor.”


Cihazda yer alan yeni nesil Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojisi ile yüksek kalitede kablosuz internet bağlantısının önemine değinen marka yetkilileri, kablolu bağlantı gerektiren iş yerleri veya kablosuz ağ bağlantılarının zayıf olduğu durumlar için ise mikro-HDMI bağlantı noktasından erişilebilen bir Ethernet arabirimi sunduklarını da vurguladı.


PROFESYONEL DÜZEYDE DAYANIKLILIK VE GÜVENLİK


Kurumsal seviyede sağlamlığın ve güvenliğin önemini bildiklerini ve bunun tüm gerekliliklerini yerine getirdiklerini söyleyen ASUS yetkilileri, ExpertBook B9’un, düşme , şok , titreşim , çok yüksek ve düşük sıcaklık, toz, nem testlerinden başarıyla geçerek MIL-STD-810G sertifikası aldığını ve askeri sınıf dayanklılığına sahip olduğunun altını çizdi. Kullanıcıların iş verilerini ve kişisel gizliliğini korumalarına yardımcı olmak için cihazda Güvenilir Platform Modülü 2.0 (TPM) güvenlik yongası, web kamerası koruma kapağı ve yüz tanıma gibi ek özellikler olduğu belirtildi. Hafif ve güçlü ASUS ExpertBook B9450’ninüst düzey performans özelliklerine sahip olduğu belirtilirken , Intel 10 ve 8. nesil Core i7 İşlemci, 16GB'a kadar LPDDR3 bellek, PCIe 3.0 x4 yuvalarında iki adet 2 TB M.2 SSD depolamasına rağmen 870gr ağırlığında bir cihaz olduğu vurgulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ASUSProfesyonellerDünyanın En Hafifi
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