Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1125
ALTIN
467.409
DOLAR
7.7593
STERLİN
10.0082
EURO
9.0539
Patlayıcı tespit eden robotla birinci olan gençlere Bakan Soylu'dan destek
Patlayıcı tespit eden robotla birinci...
Ev temizliği yaparken sakatlanmalara dikkat: Bez sıkmayın
Ev temizliği yaparken sakatlanmalara dikkat:...
Kapadokya'da Hallaç Manastırı, turizme kazandırılmayı bekliyor
Kapadokya'da Hallaç Manastırı, turizme kazandırılmayı...
Fenerbahçe'de derbinin üzüntüsü yaşanıyor
Fenerbahçe'de derbinin üzüntüsü yaşanıyor
Evde karantina sürecinde bunlara dikkat
Evde karantina sürecinde bunlara dikkat
İş fırsatları için hemen tıkla!

Patlayıcı tespit eden robotla birinci olan gençlere Bakan Soylu'dan destek

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden (KSÜ) Eray Sakarya ile Mehmet Akif Kavan, askeri operasyonlarda tünel ve mağaraların 3 boyutlu haritalarını çıkararak, tuzaklanmış patlayıcıyı olup olmadığını tespit eden robotla TEKNOFEST'te Türkiye birincisi oldu. Sakarya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun projeyle yakından ilgilendiğini belirterek, "Bakanımız projemize oldukça ilgi gösterdi ve geliştirilmesi için talimat verdi. Bakanımızın bu talimatından sonra robota mini dronlardan oluşan savunma sistemi eklemek için çalışmalara başladık" dedi.

28 Eylül 2020 Pazartesi 14:04
6 Okunma
Patlayıcı tespit eden robotla birinci olan gençlere Bakan Soylu'dan destek

KAHRAMANMARAŞ - KSÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Eray Sakarya ile Mehmet Akif Kavan, Prof. Dr. Ahmet Alkan’ın danışmanlığında, askeri operasyonlarda kullanılmak üzere 'Pratik 5000' ismini verdikleri robot geliştirdi. Paletleriyle karada, kanatlarıyla da havada hareket edebilen robotla Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST'e katılan Sakarya ve Kavan, 'savunma, uzay ve havacılık' kategorisinde Türkiye birincisi oldu. 15 bin lira ödül alan Eray Sakarya ile Mehmet Akif Kavan, Prof. Dr. Ahmet Alkan ile birlikte KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ı makamında ziyaret etti.

TÜNELİN HARİTASINI ÇIKARIP, PATLAYICI TESPİTİ YAPIYOR

Birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan ikiliden Eray Sakarya, 'Pratik 5000' robotunu 1 yılda 5 bin lira harcayarak, geliştirdiklerini söyledi. Sakarya, "Arkadaşım Mehmet Akif Kavan ile birlikte askerlerin operasyon yaparken tehlikeli olabileceği tünel, mağara gibi mekanların 3 boyutlu olarak haritalandırılması için bir robot tasarımı geliştirdik. Bu tasarımın asıl taşıma sistemi paletler fakat paletlerle geçemeyeceği yer olduğunda kanatları 15 santimetreye kadar açılarak dron şeklinde engeli aştıktan sonra paletlerle tekrar yoluna devam ediyor. Robot üzerinde görüntü aktarımı yapabilen bir kamera sistemi mevcut. Bu kamera sistemi görüntüyü canlı olarak pilotun gözündeki gözlüğe aktarıyor ve ek kontrole gerek kalmadan pilot, başını çevirdiği her yöne robot üstündeki kamerayı çevirebiliyor. Ek olarak tünel içinde herhangi bir metan gazı olup olmadığını veya tuzaklanmış herhangi bir anti personel mayını olup olmadığını da tespit edebiliyoruz" diye konuştu.

'BAKANIMIZ TALİMAT VERDİ, ÇALIŞMALARA BAŞLADIK'

Robotun TEKNOFEST'te çok büyük ilgi gördüğünü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın standı ziyaret ederek, robot hakkında bilgi aldığını belirten Sakarya, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST'te çok yoğun ilgi vardı projemize. 'Savunma, uzay ve havacılık' kategorisinde birinci olduğumuz için Sayın İçişleri Bakanı'mız da standımızı ziyaret etti ve ona da sunum yaptık. İçişleri Bakanı'mız projemize oldukça ilgi gösterdi ve geliştirilmesi için talimat verdi. Bakanımızın bu talimatından sonra robotumuzun 3'üncü prototipini geliştirmeyi hedefliyoruz. Robot üzerinde bir savunma mekanizması bulunacak. Bu savunma mekanizması mini dronlardan destek alacak ve mini dronlar üzerlerindeki 3 milimetrelik mermiyle hedefi etkisiz hale getirecek. Bunu hayata geçirmek için arkadaşımla birlikte çalışmalara başladık" dedi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise Eray Sakarya, Mehmet Akif Kavan ve Prof. Dr. Ahmet Alkan’ı başarılarından dolayı tebrik edip, Maraş işi oyma sandık hediye etti. Rektör Can, eğitimde uyguladıkları sürekli öğrenme, değişim ve gelişme politikasının yeni teori ile teknolojileri ortaya çıkardığını, tüm Türkiye'de olduğu gibi KSÜ'nün de yerli ve milli üretim doğrultusunda çalıştığını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiPatlayıcı Tespit Eden RobotlBakan SoyluDestek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selçuk Bayraktar’dan, Enderunlu öğrenci Kerem’e tam not
Selçuk Bayraktar’dan, Enderunlu öğrenci Kerem’e tam not
Trabzonlu öğrenciler, insansız su altı araçlarıyla TEKNOFEST'te yarışacak
Trabzonlu öğrenciler, insansız su altı araçlarıyla TEKNOFEST'te yarışacak
'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeseli gün sayıyor
'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeseli gün sayıyor
Astronomi meraklıları 26 Eylül’de buluşuyor
Astronomi meraklıları 26 Eylül’de buluşuyor
Cezeri'nin yeni görüntüleri yayınlandı
Cezeri'nin yeni görüntüleri yayınlandı
Bilim insanları Venüs’te yaşam belirtisi keşfetti
Bilim insanları Venüs’te yaşam belirtisi keşfetti
Boğaziçi Üniversitesi'nden "Robot öğretmen" projesi
Boğaziçi Üniversitesi'nden "Robot öğretmen" projesi
Atakan Taşur'dan Mail Dolandırıcılığına Dikkat Çağrısı 
Atakan Taşur'dan Mail Dolandırıcılığına Dikkat Çağrısı 
“Turistlerin hayatını kolaylaştıracak mobil tatil uygulaması hizmette”
“Turistlerin hayatını kolaylaştıracak mobil tatil uygulaması hizmette”

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans