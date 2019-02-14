Panasonic yeni ürünlerini tanıttı

İSTANBUL - Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler, İstanbul'da düzenlenen toplantıyla ürün serisi TOUGHBOOK'un yeni üyeleri TOUGHBOOK FZ-T1 ve TOUGHBOOK FZ-L1'i görücüye çıkardı. 5 inç Android tam dayanıklı el terminali TOUGHBOOK FZ-T1, hafif, tam dayanıklı ve 7 inç Android tablet olan Panasonic TOUGHBOOK FZ-L1 teknoloji severlerin beğenisine sunuldu.

Tanıtım toplantısına, Panasonic İtalya, Doğu Avrupa ve Türkiye'den Sorumlu Bölge Müdürü Ali Oktay Ortakaya, Panasonic Avrupa Bölgesi Genel Müdürü Jan Kaempfer ve sektör temsilcileri katıldı.

TOUGHBOOK FZ-T1 TASARIMI VE İŞLEVSELLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Tanıtım toplantısına, Panasonic İtalya, Doğu Avrupa ve Türkiye'den Sorumlu Bölge Müdürü Ali Oktay Ortakaya, "Toughbook FZ-T1, hem şık hem de işlevsel ve dayanıklı bir cihaza ihtiyaç duyan mobil çalışanlar için yepyeni bir seçenek olacak. 5 inçlik bu Android cihaz iki farklı model seçeneğiyle perakende, ulaşım, lojistik, üretim ve turizm gibi birçok sektör için mükemmel bir çözüm sunuyor. Ses ve veri iletişimi için Wi-Fi veya Wi-Fi ve 4G seçenekleri sunan bu yüksek performanslı cihaz, Android 8.1 Oreo işletim sistemine, Qualcomm Snapdragon dört çekirdekli işlemciye, 16 GB Flash ve 2 GB Ram depolama alanına sahip. 810G askeri standartlarına göre toza, suya, 1,5 m'ye kadar düşmelere dayanıklı olacak ve -10 ila +50°C sıcaklık aralığında çalışabilecek şekilde üretildi. Yağmurda, eldivenli ellerle veya pasif bir kalemle de kullanılabiliyor. 12 saatlik bir pil ömrü sunuyor ve cihazı kapatmadan pillerinin değiştirilebilmesi sayesinde hiçbir iş yarıda kalmıyor. Gürültü azaltma teknolojisi ve güçlü bir hoparlör ile donatılan cihaz, gürültülü şantiye ortamlarında bile verimli çalışmaya olanak tanıyor" dedi.

YENİ 7 İNÇ ANDROİD DAYANIKLI TABLETİ FZ-L1

TOUGHBOOK FZ-L1'in mobil çalışanlar için dayanıklı bir tablet olduğunu belirten Ortakaya, "7 inç büyüklüğündeki ekranı ve tercihe bağlı olarak sunulan barkod okuyucusuyla perakende ve turizm, üretim, ulaşım ve lojistik gibi birçok sektör için uygun bir çözüm sunuyor. Gerçek zamanlı sipariş verme; envanter kontrolü ve ürün konumunu takip etmek için ideal. Lojistik sektörü için ise cihaz, iş yönlendirme, navigasyon, envanter yönetimi ve teslimat kanıtı için uygun bir kullanım sunarken, depolarda ise yerinden alım onayı, operasyon yönetimi ve ürünlerin tanımlanması alanlarında iyi işler çıkarıyor" diye konuştu.

8 MEGAPİKSELLİK ARKA KAMERA

Her iki cihazda da belgelerin kolayca fotoğraflanarak kaydedilebilmesi için 8 megapiksellik arka kamera bulunduğunu dile getiren Ortakaya, "Cihazlar geniş bir aksesuar ekosistemi sunuyor. Uzaktan barkod okuma tabancası, tutucu, kılıf, batarya kılıfı, pasif stilo kalemi ve koruyucu ekran filminin yanı sıra tek ve çoklu şarj cihazlarının da aralarında bulunduğu bu aksesuarlar, farklı mobil iş güçlerinin ihtiyaçlarını da karşılıyor. Kolay yönetim ve güvenlik için cihazlarda Panasonic COMPASS (Complete Android Security and Services) 2.0 uyumluluğu bulunuyor" ifadelerini kullandı.