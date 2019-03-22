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Panasonic'in el terminalleri 'tavsiye' sertifikası aldı

Panasonic’in iki dayanıklı el terminali, Google tarafından ‘Android Enterprise Recommended’ dayanıklı cihaz olarak sertifikalandırıldı. Entegre barkod okuyucusuna, ses ve veri özelliklerine sahip TOUGHBOOK T1 ve TOUGHBOOK N1, dayanıklı cihazlar için yeni sertifikaya sahip ilk Android tabanlı Panasonic cihazları oldu.

Panasonic'in el terminalleri 'tavsiye' sertifikası aldı

Panasonic’in iki dayanıklı el terminali, Google tarafından ‘Android Enterprise Recommended’ dayanıklı cihaz olarak sertifikalandırıldı. Entegre barkod okuyucusuna, ses ve veri özelliklerine sahip TOUGHBOOK T1 ve TOUGHBOOK N1, dayanıklı cihazlar için yeni sertifikaya sahip ilk Android tabanlı Panasonic cihazları oldu.

22 Mart 2019 Cuma 12:07
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Panasonic'in el terminalleri 'tavsiye' sertifikası aldı

‘Android Enterprise Recommended’ sertifikasıyla Google, şirketlerin günden güne artan ihtiyaçlarına cevap veren Android cihaz ve hizmetleri seçmelerine, hizmete almalarına ve yönetmelerine yardımcı oluyor. Android Enterprise Recommended for Rugged Devices (Dayanıklı Cihazlar için Android Enterprise Recommended), sertifika sisteminin yalnızca düşmelere, toza ve daha fazlasına dayanabilen ve zorlu koşullarda bile çalışmaya devam edecek şekilde oluşturulan cihazlara odaklanan alt branşı. 

Panasonic TOUGHBOOK T1 ve N1 cihazları, Google’ın Android Enterprise destek sistemi için güvenilirlik, yönetim kolaylığı ve uzun dönem kullanım kriterlerinden oluşan dayanıklılık sertifikasının gerekliliklerini karşılıyor.

Google’ın bir cihazı sertifikalandırması için o cihazın tozlanmaya veya suya karşı IP64 derecesiyle birlikte MIL-STD810G askeri standardına sahip olması ve 1.2 metreye kadar olan yüksekliklerden düşmeye dayanması gerekiyor. Her iki Panasonic TOUGHBOOK cihazı da IP68 standarına sahip olarak bu gerekliliğin üstüne rahatlıkla çıkıyor. TOUGHBOOK N1 2.1 metreye, TOUGHBOOK T1 de 1.5 metreye kadar olan yüksekliklerden düşmeye dayanarak, Google’ın bu gerekliliğini karşılıyor.

Google aynı zamanda üreticiler tarafından hizmete alınan güvenlik güncellemelerinin cihazın ilk kullanımından itibaren 90 gün içerisinde gönderilmesini ve güvenlik güncellemelerinin 5 yıllık süre boyunca devam etmesini talep ediyor. Panasonic’in sunduğu ücretsiz bir hizmet kapsamında ürünün kullanım ömrünün bitiminden 1 yıl sonrasına kadar yılda en az iki kere güncelleme sunuluyor. Panasonic’in isteğe bağlı servis paketi kapsamında beş yıl boyunca veya ürünün kullanım ömrünün bitiminden 3 yıl sonrasına kadar yaklaşık her 45 günde bir (her çeyrekte iki kez) güvenlik güncellemeleri kullanıcılara ulaştırılıyor. Özel bir proje anlaşmasıyla sunulan bu destek 10 yıla kadar uzatılabiliyor.

Google, sertifikaladığı cihazların ilk kurulumu sırasında Yakın Alan İletişimi’nin (NFC) QR kodunun eklenmesiyle tam otomatik yönetim kapasiteleri sunmasını istiyor. Panasonic, aralarında QR, NFC, büyük sağlayıcıların sunduğı Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) ve Kurumsal Mobilite Yönetimi (EMM) uygulamalarının yanı sıra Panasonic Hızlı Yapılandırma (PARC) aracını kullanan müşteriler için desteğin yer aldığı birçok yönetim seçeneği sunuyor.

İşletim sistemi desteğinin uzun süre devam etmesi için Google tüm sertifikalandırdığı cihazların üreticilerinin Android 7.0 veya daha üstünü kullanan cihazlarla uyumlu büyük bir işletim sistemi sürümünü yayınlamasını gerekli kılıyor. Panasonic’in T1 ve N1 el terminalleri halihazırda Android 8.1 (Oreo) işletim sistemini kullanıyor ve ilerleyen günlerde de Android 9 (Pie) sürümüne yükseltilebilecek. Android’in ilerleyen günlerde sunacağı donanım kapasitelerine bağlı olarak ek işletim sistemi güncellemeleri de mümkün olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PanasonicEl TerminalleriTavsiye
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