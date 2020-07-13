Oyuncu markası, taşınabilir yeni oyun bilgisayar modelini Türkiye’de satışa çıkardı

İSTANBUL - Asus tarafından yapılan açıklamada yeni Strix G modelinin donanım tarafında sıvı soğutmalı yeni nesil işlemci ve yeni SUPER serisi ekran kartlarıyla güçlendirildiği bilgisi paylaşılırken, tasarım detaylarında da bazı önemli değişiklikler olduğu belirtildi. Ayrıca yeni modelin ekran çözünürlüğü ve panel teknolojilerinde de iddalı çözümler sunduğu aktarıldı.





Yetkililer tarafından yapılan detaylı açıklamanın devamı şu şekilde;





Geçtiğimiz yıl pazara sunulan ve kullanıcıların büyük beğenisini kazanan Strix ailesinin yeni modellerinin tasarım ve donanım tarafında önemli bazı yeniliklere sahip olduğu belirtilirken yeni Strix G15/17 serisinin artık G512/712 model kodlarıyla anılacağı aktarıldı. Strix G modeli ile birlikte taşınabilir yüksek donanımlı cihazlar için geliştirdikleri soğutma sistemlerini daha da geliştirdiklerini belirten ROG yetkilileri, aynı zamanda ekran tarafında da sundukları gelişmiş paneller ile müşterilerinin deneyimini üst seviyeye çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.Yeni Strix G15/17 serisinde cihazın alt, üst ve yandaki hava kanallarının yanısıra artık daha fazla hava akışına izin verecek olan ekran altı soğutma kanallarının da eklendiğinin altı çizildi.





Bilgisayarın soğutmasını tam anlamıyla kontrol altına almak için daha yüksek güç ile çalışan, daha ince ve dışarıya toz atma teknolojisine sahip fanlar geliştirdiğini belirten şirket yetkilileri, bu sayede uzun süren oyun maratonlarında cihazın üst düzey performans sunacağına vurgu yaptılar.





Şirket tarafından yapılan açıklamada kasa tasarımında görsel açıdan da son kullanıcının ilgisini çekecek bazı yeniliklerin altı çizildi. Strix G’nin, saydam kenarlara ve klavyeyi vurgulamak için saydam WASD tuşlarına sahip olduğu aktarılırken, buz mavisi ve klasik siyah renk seçeneklerinin Türkiye’de satışta olacağı aktarıldı. Son kullanıcının kişisel zevklerine göre Aura Sync uyumlu cihazların bağlanabileceği ve oyun ortamlarındaki renklerin ve efektlerin entegre edilebileceği de verilen diğer tasarım detayları arasındaydı.





Açıklamanın son bölümünde ise, yeni Strix G512/712’nin donanım tarafındaki önemli özelliklerine değinildi. Cihazın yeni NVIDIA RTX SUPER serisi ekran kartı ve en son 10.nesil Intel işlemci ile bugünkü mevcut donanım teknolojisinin sınırlarını zorladığı ifade edildi. Bu yeni nesil işlemci serisinde kullandıkları sıvı metal macun teknolojisi ile yüksek işlemci sıcaklıklarına çok etkinli bir çözüm getirdiklerini vurgulandı.Yetkililer ayrıca, hızlı ve geniş SSD depolama çözümlerine değindi ve ekran tarafında 240Hz 3ms tepkimesi süresine sahip IPS level FHD bir ekrana sahip bu cihazın harici bir monitör ihtiyacını ortadan kaldırdığına dikkat çektiler.İçerisinde barındırdığı donanıma rağmen fiyat olarak kullanıcılarına daha uygun şartlarda sunulacağı belirtilen yeni Strix G15/17’nin, performans ve tasarımıyla kullanıcılarını oldukça memnun edecek bir oyuncu dizüstü bilgisayarı olduğu iletildi.