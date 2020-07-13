Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Oyuncu markası, taşınabilir yeni oyun bilgisayar modelini Türkiye’de satışa çıkardı
Oyuncu markası, taşınabilir yeni oyun...
Trabzonspor’a taraftar morali
Son Dakika
Trabzonspor’a taraftar morali
Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Alev alan otomobilden son anda kurtuldular
Son Dakika
Alev alan otomobilden son anda...
Yer altındaki kablolar alev aldı
Son Dakika
Yer altındaki kablolar alev aldı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Oyuncu markası, taşınabilir yeni oyun bilgisayar modelini Türkiye’de satışa çıkardı

Oyuncular için özel olarak geliştirdiği teknolojileri son kullanıcı ile buluşturan ASUS Republic of Gamers markası, yenilenen ROG Strix G ailesinin yeni üyelerini son kullanıcının beğenisine sundu.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:51
0 Okunma
Oyuncu markası, taşınabilir yeni oyun bilgisayar modelini Türkiye’de satışa çıkardı

İSTANBUL - Asus tarafından yapılan açıklamada yeni Strix G modelinin donanım tarafında sıvı soğutmalı yeni nesil işlemci ve yeni SUPER serisi ekran kartlarıyla güçlendirildiği bilgisi paylaşılırken, tasarım detaylarında da bazı önemli değişiklikler olduğu belirtildi. Ayrıca yeni modelin ekran çözünürlüğü ve panel teknolojilerinde de iddalı çözümler sunduğu aktarıldı.


 

Yetkililer tarafından yapılan detaylı açıklamanın devamı şu şekilde;


 

Geçtiğimiz yıl pazara sunulan ve kullanıcıların büyük beğenisini kazanan Strix ailesinin yeni modellerinin tasarım ve donanım tarafında önemli bazı yeniliklere sahip olduğu belirtilirken yeni Strix G15/17 serisinin artık G512/712 model kodlarıyla anılacağı aktarıldı. Strix G modeli ile birlikte taşınabilir yüksek donanımlı cihazlar için geliştirdikleri soğutma sistemlerini daha da geliştirdiklerini belirten ROG yetkilileri, aynı zamanda ekran tarafında da sundukları gelişmiş paneller ile müşterilerinin deneyimini üst seviyeye çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.Yeni Strix G15/17 serisinde cihazın alt, üst ve yandaki hava kanallarının yanısıra artık daha fazla hava akışına izin verecek olan ekran altı soğutma kanallarının da eklendiğinin altı çizildi.


 

Bilgisayarın soğutmasını tam anlamıyla kontrol altına almak için daha yüksek güç ile çalışan, daha ince ve dışarıya toz atma teknolojisine sahip fanlar geliştirdiğini belirten şirket yetkilileri, bu sayede uzun süren oyun maratonlarında cihazın üst düzey performans sunacağına vurgu yaptılar.


 

Şirket tarafından yapılan açıklamada kasa tasarımında görsel açıdan da son kullanıcının ilgisini çekecek bazı yeniliklerin altı çizildi. Strix G’nin, saydam kenarlara ve klavyeyi vurgulamak için saydam WASD tuşlarına sahip olduğu aktarılırken, buz mavisi ve klasik siyah renk seçeneklerinin Türkiye’de satışta olacağı aktarıldı. Son kullanıcının kişisel zevklerine göre Aura Sync uyumlu cihazların bağlanabileceği ve oyun ortamlarındaki renklerin ve efektlerin entegre edilebileceği de verilen diğer tasarım detayları arasındaydı.


 

Açıklamanın son bölümünde ise, yeni Strix G512/712’nin donanım tarafındaki önemli özelliklerine değinildi. Cihazın yeni NVIDIA RTX SUPER serisi ekran kartı ve en son 10.nesil Intel işlemci ile bugünkü mevcut donanım teknolojisinin sınırlarını zorladığı ifade edildi. Bu yeni nesil işlemci serisinde kullandıkları sıvı metal macun teknolojisi ile yüksek işlemci sıcaklıklarına çok etkinli bir çözüm getirdiklerini vurgulandı.Yetkililer ayrıca, hızlı ve geniş SSD depolama çözümlerine değindi ve ekran tarafında 240Hz 3ms tepkimesi süresine sahip IPS level FHD bir ekrana sahip bu cihazın harici bir monitör ihtiyacını ortadan kaldırdığına dikkat çektiler.İçerisinde barındırdığı donanıma rağmen fiyat olarak kullanıcılarına daha uygun şartlarda sunulacağı belirtilen yeni Strix G15/17’nin, performans ve tasarımıyla kullanıcılarını oldukça memnun edecek bir oyuncu dizüstü bilgisayarı olduğu iletildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu MarkasıTaşınabilir Yeni Oyun Bilgisayar ModeliTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Havaya yaydığı titreşimle koronavirüsü etkisiz hale getiriyor
Havaya yaydığı titreşimle koronavirüsü etkisiz hale getiriyor
NASA, Güneş’in 10 yıllık fotoğraflarını 1 saatlik film haline getirdi
NASA, Güneş’in 10 yıllık fotoğraflarını 1 saatlik film haline getirdi
SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti
SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti
Pardus, akıllı cihazlar arasında da yerini alacak
Pardus, akıllı cihazlar arasında da yerini alacak
Türk bilim insanlarının projesine ABD'den destek
Türk bilim insanlarının projesine ABD'den destek
Koronavirüs -20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor
Koronavirüs -20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor
Koronavirüse karşı yerli sağlık teknolojisi atağı
Koronavirüse karşı yerli sağlık teknolojisi atağı
Hayvan deneyleri başlıyor
Hayvan deneyleri başlıyor
Ev tipi fototerapi cihazı ürettiler
Ev tipi fototerapi cihazı ürettiler

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı