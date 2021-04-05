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Oğuzhan Yılmaz "Sosyal Medyayı Doğru Okumalıyız" Dedi
Oğuzhan Yılmaz "Sosyal Medyayı Doğru...
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Oğuzhan Yılmaz "Sosyal Medyayı Doğru Okumalıyız" Dedi

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya da insanların vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Sosyal medya uzmanı ve girişimci Oğuzhan Yılmaz, platformların doğru kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, “Günümüzde dijital bilgi kirliliği giderek arttı. Sosyal medya doğru okunmalı. Önümüze sunulan her bilgiye inanmayı bırakmalıyız” dedi. 

05 Nisan 2021 Pazartesi 20:12
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Oğuzhan Yılmaz "Sosyal Medyayı Doğru Okumalıyız" Dedi

İSTANBUL- Sosyal medyanın bilinmeyen taraflarından bahseden Oğuzhan Yılmaz, dijitalde bilgi kirliliğinin giderek daha da arttığına değinerek önümüze gelen bilgileri başka platformlardan doğrulatarak kontrol edilmesinin faydalı olacağını açıkladı. Her şeyin göründüğü gibi olmayabileceğini belirten Aydın, “Dijital çağda yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde, hemen hemen herkesin elinde akıllı telefon ve bu telefonların bağlı bulunduğu sosyal medya hesapları var. Birçoğumuz, zamanımızın belirli bir kısmını Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube gibi platformlara ayırıyoruz. Elbette, bu platformlarda her gün yeni yeni bilgilerle karşılaşıyoruz. Geleneksel medyadan farklı olarak, dijital ortamlar her türlü bilgi kirliliğine ve söylentiye açık oluyor. Kimliği belli olmayan kullanıcılar ortaya farklı iddialar atıp gündemi değiştirebiliyor” diye konuştu.

SOSYAL MEDYAYI DOĞRU OKUMALIYIZ

Böyle durumlarda en büyük rolün kişilere düştüğünü ifade eden Aydın, “Artık, önümüze sunulan her bilgiye inanmayı bırakmalıyız. Karşımıza çıkan haberleri sorgulamak ve onların doğru olup olmadığını araştırmak en temel prensibimiz olmalı. Markalar veya gündem belirleme gücüne sahip kişiler insanları yönlendirmek için zaman zaman kampanyalar üretiyor. Ortaya atılan, ilk bakışta doğru gibi görünen içerikler insanları yönetmek ve yönlendirmek için kullanılıyor. Daha sonra baktığınızda, ilgili marka veya kişiye yönelik düşüncelerinizin şekillendirildiğini görüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

‘’DOĞRU AMAÇ İÇİN KULLANILDIĞINDA DİJİTAL DÜNYA BULUNMAZ BİR NİMETTİR’’

sosyal medyanın dikkat istediğini vurgulayan Yılmaz, “Tüm bu bilgi kirliliğinden arındığınızda, eğer doğru amaç için kullanırsanız dijital dünya bulunmaz bir nimete dönüşür. Günlük aktivitelerinizden veya hobilerinizden paylaşımlar yaparak insanlara sesinizi duyurmak şöyle dursun, internet üzerinden birçok faydalı bilgiye ücretsiz erişebilir haldeyiz. Yeni meziyetler kazanmak, kendini geliştirmek ve hedeflerine ulaşmak isteyenler için sınırsız yararlı içerik biz kullanıcıların hizmetine sunulmuş durumda. Tüm dostlarıma, sosyal medyayı bu bilinçle kullanmalarını öneririm” dedi.

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

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