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NASA'dan yeni adım: Mars’a helikopter gönderecek

ABD’de uzay programı çalışmalarını yürüten NASA, Mars’a helikopter göndereceğini açıkladı. Mars 2020 görevi kapsamında, helikopter Mars Perseverance uzay aracına takılarak gönderilecek.

14 Nisan 2020 Salı 16:07
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NASA'dan yeni adım: Mars’a helikopter gönderecek

ABD - ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA ars’a helikopter göndereceğini açıkladı. Mars 2020 görevi kapsamında hazırlanan helikopterin, Kennedy Space Center’da son hazırlıkları yapılıyor. Mars Perseverance aracına takılması planlanan ‘Mars Helikopterinin’ son testlerinin devam ettiği ve NASA’nın en ileri düzeyde teknoloji cihazı olacağı vurgulandı.

HELİKOPTER ELEKTRİK ENERJİSİNİ GÜNEŞ'TEN SAĞLAYACAK

NASA yetkilileri görevin başarılı olması halinde, insanlık tarihinde ilk defa başka bir gezegende kontrol edilen bir uçuş gerçekleşeceğini ifade etti. Mars Helikopteri, Mars’a ulaşmasından 3 ay sonra uçuşa hazır hale gelecek. Helikopter uçuş gereken elektrik üretimini Güneş’ten sağlayarak kendi üretecek.

BAŞARILI OLURSA DİĞER GEZEGENLERİ KEŞİFTE KULLANILACAK

Mars Helikopteri’nin, örnek toplamak ya da veri analiz etmek gibi bilimsel bir görevi olmadığı açıklandı. Helikopter, Mars’ın ince atmosferinde uçmanın mümkün olabileceğini gösterecek. Helikopter başarılı olursa Mars veya diğer gezegenler, uçarak daha hızlı keşfedebilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NASAMarsHelikopter
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