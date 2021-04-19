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NASA'dan tarihi adım: Mars'ta ilk helikopter uçuşu gerçekleşti

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bir ilke daha imza atarak, Mars'a gönderdiği helikopter Ingenuity' ile bir uçuş gerçekleştirdi.

19 Nisan 2021 Pazartesi 15:15
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NASA'dan tarihi adım: Mars'ta ilk helikopter uçuşu gerçekleşti

ABD - Dünyanın nefesini tutarak izlediği Mars'taki helikopter uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars programı kapsamında 30 Temmuz 2020’de fırlatılan ve 18 Şubat 2021’de Kızıl Gezegen’deki Jezero kraterine iniş yapan Perseverance uzay aracına bağlı olan Ingenuity adlı helikopter, tarihi uçuş denemesinde yüzeyden 3 metre yükselerek başarılı şekilde iniş yaptı. NASA'dan yapılan açıklamada, uçuşun başarılı olduğu duyuruldu. Test uçuşu, dünyadan 173 milyon mil uzakta, Jezero Krateri adlı geniş bir Mars havzasının zemininde gerçekleşti. Tarihi anlar, NASA tarafından canlı yayınlandı.
 

VERİLER DÜNYAYA 3 SAAT SONRA ULAŞTI

Mars’taki ilk uçuş Türkiye saatiyle 10.30’da gerçekleşti. İnişe ilişkin verilerin ise 3 saat sonra dünyaya ulaştığı bildirildi. NASA çalışanları, uçuşun başarılı olduğuna ilişkin verileri aldı. Yaşanan sevinç anları saniye saniye kameralara yansıdı.

DHA

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