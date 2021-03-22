Muzaffer Göçmen'den güvenli internet kullanımı için tavsiyeler

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dünya genelinde kullanım oranı her geçen gün artan internet ve sosyal medyada güvenlik endişelerinin de öne çıktığına dikkat çekerek, bireysel kullanıcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

Elde edilen verilere göre halen dünya genelinde 4,5 milyardan fazla insan internet kullanıyor. Sosyal medya kullanıcı sayısı ise 3.8 milyarı aşmış bulunuyor. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ı internet erişimine sahip ve dünya nüfusunun yarısından fazlasının 2021 yılının ortasına kadar sosyal medyayı kullanıcısı olması bekleniyor.

Öte yandan kullanıcılar internet ve sosyal medya kullanırken güvenlik ve kişisel bilgilerin gizliliği konusunda daha fazla endişe duyuyor.

Dijital medya uzmanı ve müzisyen Muzaffer Göçmen, sosyal medyada veri güvenliği ve kişisel verilerimizin güvenliğini sağlamak için 5 önemli ipucu verdi.

Sosyal medya kullanım oranı her geçen gün artarken, sosyal medya platformlarına erişim sağlamaya aracılık eden teknolojilerin de kullanıcı gizliliği ve kişisel verilerin kullanımıyla ilgili çeşitli güncellemeler yapmaya devam ettiğine dikkat çeken Göçmen kişisel kullanıcılara güvenlik için şu tavsiyelerde bulundu;

1 Paylaşmadan önce düşünün

Bilinenin aksine, sosyal medya hesaplarınızın herhangi birinde paylaştığınız bir içerik, (fotoğraf, video, ses vb.) birkaç saniye sonra silseniz bile sonsuza dek internette yer alır. Sadece halka açık bir şekilde paylaşılmaz. Sosyal medya mecralarından size ait olan tüm verileri size eposta ile göndermesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede sildiğiniz ancak sosyal medya mecrasının verisinde saklanan fotoğrafınıza da erişmiş olursunuz.

2 Her uygulamaya erişim hakkı vermeyin

Akıllı cihazınıza herhangi bir mobil uygulama yükledikten sonra, uygulamaya ilk erişim sağlamaya çalıştığınızda, uygulamanın sizin çeşitli kişisel verilerinize erişmek istediği ile ilgili bir izin verme penceresi ile karşılaşırsınız. Bu genelde konum kullanımı, kamera ve mikrofona erişim sağlamak ya da fotoğraf galerinizde yer alan fotoğraflara erişim sağlamak olur. Mümkün olduğunca bilmediğiniz ya da kullanmadığınız sosyal medya uygulamasına erişim hakkı vermemeye çalışın ve zaman zaman bu erişim izinlerinin kontrolünü sağlayın.