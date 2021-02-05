 Mustafa Özalp Neden Dijitalde Olmak Zorunda Olduğumuzu Açıkladı

İşte Mustafa Özalp’in dijital ile alakalı tüm açıklamaları…

“İnternet Günümüzün En Büyük İhtiyacı”

“İnternet günümüzün en büyük ihtiyacı haline geldi. Telefonunuz arızalandığı zaman en yakın cep telefonu servisine internetten erişiyoruz. Bilgisayar satın alacağımız zaman ilk olarak fiyat ve performans değerlendirmesi yapabilmek için internetten yardım istiyoruz. Kıyafet alacağımız zaman ilk olarak internete bakıyoruz. Canımız video izlemek istediğinde Youtube’a giriyoruz. Müzik dinlemek, kitap satın almak, haber okumak, sosyal medyada olmak için her türlü internete ihtiyacımız var. E hal böyle olunca internette olmak artık gerçek manada bir zorunluluk halini aldı. Eskiden insanlara interneti anlatırken böyle bir alternatif olduğundan bahsederdik. İnternet o zamanlar bir alternatifti, tıpkı bugün beşinci cep telefonu satın almak gibi gereksiz görülürdü o zamanlar internetten iş yapıyor olmak” dedi.

“Ama İnternet 2021 Yılında Çok Değişti”

“Ama internetin 2021 yılında geldiği hal çok fazla değişti. Özellikle Korona virüs salgını sonrasında insanlar internete daha fazla sarıldı. Aradıkları hizmetler, videolar, ürünler, içerikler, görseller ve daha her şey artık internette. Siz de bir yerel satıcı olarak neden internette değilsiniz sorusuna müşterilerimizin verebileceği tek cevap “İşte zamanında girmedik geç kaldık” oluyor. Aslında hayır, hiçbir şey için geç kalınmaz. Sadece geç adım atılır. Geç kalmak demek her şeyin sonunun geldiğini gösterir. Ama geç adım atmak demek yetişmek anlamına gelir. Bugün hala işini internete taşımayan birkaç kişi kaldıysa onların da hemen işlerini internete taşıması gerekir. İnsanlar artık internette mağazalarını sergilemelidir. Nasıl eskiden bir dükkân kiralamak ya da satın almak zorundaydık, evet işte bugün de internette bir mağaza açmak zorundayız. Üstelik internette mağaza açmak fiziksel mağaza kadar pahalı bir durum değil” dedi.

“İnternette Mağaza Açmak Çok Cüzi Miktarlara Kadar Düştü”

“İnternette mağaza açmak çok cüzi miktarlara kadar düştü. Bunun en temel sebebi ise rekabettir. Siz de hemen bugün rekabetten yararlanın ve uygun fiyatlardan mağazanızı açın. Biz de size bu konuda profesyonel destek sağlayabiliriz. İnternet mağazanızı anahtar teslim açabilir ve size teslim edebiliriz. Tüm dijital reklam ağlarınızı kontrol edebilir, yeni müşteri edinmedeki tüm sorunlarınızı giderebiliriz. Mistik Medya Ajansı olarak tüm dijital ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek yetkinliğe sahibiz. Tek yapmanız gereken artık bir adım atmak oldu. Sadece bir adım atın ve dijital ortamın size getireceği faydanın ne denli büyük bir durum olduğunu görün” dedi.

Mistik Medya Ajansı sahibi Mustafa Özalp’in dijital pazarlama ve internet hakkındaki değerli yorumları için teşekkür ederiz.

Elif Hayvalı