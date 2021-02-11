Mustafa Özalp, "Dijital Pazarlama 2021 Yılında %200 Büyüme Görecek" Dedi

İSTANBUL- Dijital pazarlama 2021 yılında tamı tamına %200 büyüme görecek. Bunun en temel sebebi ise Korona virüs salgını sonrasında değişen alışveriş ve internet kullanımı değişikliğidir. Evet, mevcutta insanlar internetten alışveriş deneyimini yaşıyordu. Ama artık çok daha büyük oranda bir internet alışveriş deneyimi var. Korona virüs salgını sonrasında yaşanan ve görünen değişim bunun en büyük kanıtıdır. Bu yükseliş bu şekilde mi kalacak derseniz tabii ki hayır diyeceğim. Çünkü değişim bir defa yakalandı. Avrupa’da insanlar zaten Türkiye’de bugün olduğu kadar internet alışverişi yapıyordu. Ama Türkiye’de bu sayı Korona virüs ile beraber yakalanmış durumda. Korona virüs salgını sonrasında yani 2021 yılı ortalarına doğru dijital pazarlama ağı %200 büyüme görecek. İnsanlar alışveriş yapacak, alışveriş siteleri, bireysel satıcılar ve işletmeler dijitalde Pazar ağına katılabilmek adına dijital pazarlama sektöründen faydalanacak. Bu sayede dijital pazarlama ağında %200 büyüme yaşanacak.

“Dijital Pazarlama Asla Durdurulamayacak Bir Alışveriş Ağını Yaratacak”

Biz müşterilerimizin %99’una dijitaldeki yatırımlarını büyütmeleri gerektiği konusunda gerekli direktifleri veriyoruz. Bizimle çalışmayan internet işletmecilerine de aynı direktifi verebiliriz. Dijital pazarlama asla durdurulamayacak bir alışveriş ağını yaratacak. Bugün gördüğünüz gibi insanlar milyonlarca TL’yi sadece internette harcıyor. Kredi kartı ödemeleri raporuna baktığımız zaman milyonlarca TL’nin sadece tek bir internet sitesi üzerinden yapıldığı çok rahat bir şekilde görülebiliyor. Bunun en temel sebebi dijital pazarlama ağının çok geniş kapsamlı kullanılıyor olmasıdır.

“Müşteriyi Beklemeyin, Müşteriyi Bulun”

Müşterilerinizi asla beklemeyin. Müşteriler sizi havadan bulmayacak. Müşterilerinizin karşısına çıkmanın en doğal yolu dijital pazarlama ağını tam kapsamlı bir şekilde kullanmaktır. Eğer bugün başlamazsanız geç kalmazsınız ama yarın başlamak için çok geç olabilir. Dijital pazarlama ağına katılmak için mutlaka bugünden projelerinizi genişletin. Projelerinizi genişletmeseniz dahi tek bir proje için mutlaka dijital pazarlama ağını tam kapsamlı kullanın. Müşteri asla sizi internette tek başına bulamaz, onların sizi bulabilmesi için yardımcı olun. Eğer müşterilerinize doğrudan erişimi sağlayabilirseniz internet sektörünün ne kadar sınırsız bir sektör olduğunu çok açık bir şekilde görebileceksiniz.

“Yatırımlarınızda Mutlaka Dijital Pazarlamaya Yer Verin”

İnternet üzerine yapacağınız tüm yatırım miktarının en az yarısı kadar dijital pazarlamaya yatırım yapın. Dijital pazarlamaya yatırım yapmak demek size işinize en doğru yatırımı yapmak demek olacaktır. Bugün insanlar sizi internette arayacak, sattığınız ürün ya da hizmetleri internette arayacak. Onların karşısına doğru ürünle doğru zamanda çıkmayı hedefleyin. Bu hedeflemeyi de sadece dijital pazarlama ile yapabilirsiniz. Türkiye’de internet sektörü daha bebek sayılabilecek yaşta. Ona bir şans verin ve geleceğinizi garanti altına alın.

ELİF HAYVALI