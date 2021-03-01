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Model uçak yapan Vanlı kızlar, Teknofest kampına davet edildi

Van'ın Erciş ilçesindeki kolejde 10'uncu ve 11'inci sınıfta eğitim gören 2 kız öğrenci, insansız model uçaklar yaptı. Kumanda ile kontrol edilen model uçaklar, havada 20 dakika kalabiliyor. Ercişli kızların, model uçaklarının Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından, baba Özdemir Bayraktar da öğrenciler Elif Ayan ve Rüken Ölmez’i İstanbul’daki Teknofest eğitim kampına davet etti

01 Mart 2021 Pazartesi 15:17
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Model uçak yapan Vanlı kızlar, Teknofest kampına davet edildi

VAN - Erciş'te yaşayan Özel Erciş Final Okulları Koleji'nde 11'inci sınıf öğrencisi Elif Ayan (16) televizyondan izlediği Teknofest yarışmalarından etkilenince model uçak yapmaya karar verdi. Bu fikrini de okulun Kimya Öğretmeni Kadir Karakaş'la paylaşınca, ikili birlikte harekete geçti. Kimya öğretmeni Karakaş, aynı şekilde uçaklara merakı olan 10'uncu sınıf öğrencisi Rüken Ölmez'i (15) de projeye dahil edip, 'Türk Nano Tim' adını verdiği ekibini oluşturdu. Öğrenciler Ayan ve Ölmez, 1 yıl gibi kısa bir sürede kumanda ile kontrol edilen ve havada 20 dakika kalabilen 6 model uçak yapmayı başardı. 

Öğrencilerin bu başarısı, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da dikkatini çekti. Bayraktar, DHA'nın gündeme getirdiği haberi, sosyal medya hesabı olan Telegram'da paylaştı. Bu paylaşım, öğrenciler Elif Ayan ile Rüken Ölmez'e büyük mutluluk yaşatırken, bir sevindirici haber de Özdemir Bayraktar'dan geldi. Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar da öğrencileri İstanbul’da bulunan Teknofest  eğitim kampına davet etti.

Öğrencilerden Elif Ayan, ‘’Geçtiğimiz yıl başladığımız insansız hava aracı çalışmamızı bir yılda tamamladık. Simülasyon eğitimi aldıktan sonra okul bahçesinde uçurduk. Yaptığımız model uçak 20 dakika havada kalarak yere düzgün bir iniş yaptı. Bu çalışmamız haber olunca Selçuk Bayraktar kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Biz çok heyecanlandık, çok mutlu olduk. Dün Selçuk Bayraktar’ın babası Özdemir Bayraktar babama telefon açıp bizi İstanbul’da bulunan Teknofest eğitim kampına davet etti. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Rüken Ölmez’in babası Ercan Ölmez (49) ise, ‘’Çocuklarımız bir yıl önce başladıkları insansız hava aracını başarılı bir şekilde yaparak uçurdular. Geçtiğimiz hafta bu çalışma haberleşince gündem oldu. Çocuklarımız çok heyecanlandı ve gece sabahlara kadar uyuyamadı. Dün beni Selçuk Bayraktar’ın babası Özdemir Bayraktar arayarak çocuklarımızı İstanbul’da bulunan Teknofest eğitim kampına 15 gün kalmak için davet etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Model Uçak Yapan Vanlı KızlarTeknofest Kampı
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