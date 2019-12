'Milli Muharip Uçağı, 2027'de gökyüzünde olacak'

ADANA - Çukurova Üniversitesi Savunma ve Yüksek Teknolojiler Kulübü’nün davetlisi olarak Adana’ya gelen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, 'Türk Savunma Sanayii - Milli Muharip Uçağı Konuşmaları 1' konferansına katıldı.



Can, konuşmasında, Türk Savunma Sanayii ve Milli Muharip Uçağı ile F-35 ve Türkiye'nin ürettiği İHA'lar ile ülkenin bugüne kadar havacılık alanında kaydettiği ilerlemeleri anlattı. F-35 projesinde 5 Türk firmasının yer aldığını belirten Can, "Şu anda 1 milyar doların üzerinde yerli firmalarımızın F35 projesinde yaptığı ihracat rakamı var. Halen de F35 için parça üretmeye devam ediyorlar" dedi.



TASARIM AŞAMASINDA



Dünyadaki ve Türkiye’deki havacılık çalışmalarını ifade eden Can, Milli Muharip Uçağı Projesi'ne ilişkin bilgiler de verdi. Can, şunları söyledi:



"Milli Muharip Uçağı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın bir projesi. Bizim alt yüklenicimiz TUSAŞ. TUSAŞ bu projede bir İngiliz firmadan danışmanlık alıyor. Şu anda 90’a yakın İngiliz mühendis projemize destek veriyor. TUSAŞ’ın da yaklaşık 400 personeli var, bunların büyük kısmı mühendis. Milli Muharip Uçağı'nda, şu anda ön tasarım safhasındayız. İnşallah 2022’de ön tasarımı bitireceğiz. Bu ön tasarım devam ederken, belirli bir süre sonra uçağın ilk sacını kesmeye başlayacağız. 2023’de belki ilk prototipin şeklini görmeye başlarız. 2026 sonu, 2027 başlarında milli muharip uçağın ilk uçuşunu yapmayı arzu ediyoruz."



TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR



Milli Muharip Uçağı Projesi hakkında detaylı bilgiler aktaran TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Cavcar da, bu projenin Türkiye için büyük önem taşıdığına işaret etti. Prof. Dr. Cavcar, projenin yanı sıra 5'nci nesil uçakları da anlattı. Konferans katılımcılardan gelen soruların yanıtlanması ve anı fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.