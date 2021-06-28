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Merakla beklenen Monster #WASD etkinliğine son iki gün

28 Haziran 2021 Pazartesi 15:40
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Merakla beklenen Monster #WASD etkinliğine son iki gün

İSTANBUL - Oyun ve teknoloji dünyasında faaliyet yürüten Monster Notebook, yılın en büyük online etkinliği olduğu belirtilen Monster #WASD’ı duyurdu. Monster Notebook’un Türkiye’deki ve yabancı pazarlardaki yeni yatırımlarını duyuracağı, yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacağı, oyuncular ve kreatif içerik üreticileri için geliştirdiği projeleri açıklayacağı Monster #WASD’ın, 30 Haziran saat 20.00’de Twitch ve YouTube kanallarında canlı yayınlanacağı bildirildi.


 

Monster Notebook’un YouTube kanalı ve Twitch kanalı üzerinden canlı yayınlanacak etkinlikte sırasıyla Monster Notebook Kurucu ve CEO’su İlhan Yılmaz, Kojima Productions Pazarlama Başkanı Jay Boor, Monster Notebook CMO’su Göktuğ Okan Oğuz, Monster Notebook CGO’su Cem Çerçioğlu, Intel Türkiye Perakende Satış Direktörü Koray Yıldız, NVIDIA Pazarlama ve Ürün Direktörü Mark Aevermann, Teknoloji Editörü Mesut Çevik, Mete "EastergamersTV" Özbey, Pelin ‘Pqueen’ Baynazoğlu, Redbull Pazarlama Direktörü Çağdaş Yaltı, Microsoft PC Gaming Direktörü Stephen Broadwell, Monster Notebook CSO’su Bilgin Semiz, Ahmet Sonuç ‘Jahrein’ ve daha bir çok konuşmacının yer alacağı kaydedildi. 


 

“TÜRKİYE’DE OYUN DÜNYASINA YÖN VERİYORUZ”


 

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Monster Notebook Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Göktuğ Okan Oğuz, “Monster Notebook olarak, IPSOS araştırmalarına göre ülkemizde oyun bilgisayarı denildiğinde ilk akla gelen ve en çok tercih edilen oyun bilgisayarı markasıyız. Bu başarımızı uluslararası pazara da taşıyoruz ve Türkiye’den çıkan bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Kullanıcılarımıza en iyi deneyimi sunmak için geliştirdiğimiz, sektörde daha önce örneği görülmemiş hizmetlerimizle en iyi donanım konfigürasyonları ve en erişilebilir fiyatlarla kullanıcılarımıza sunduğumuz yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarımız ve oyuncu ekipmanlarımızla Türkiye’de oyun dünyasına yön veriyoruz” dedi.


 

Deneyime ve yeniliğe odaklanan çalışmalara devam ettiklerini belirten Oğuz şu ifadeleri kullandı:


 

“Haziran ayı içinde, uzun süredir heyecanla beklenen yeni ürünlerimizin satışa çıkmasıyla ve ardından altı ay sürecek e-spor etkinliğimiz Intel Monster Reloaded’ın başlamasıyla birlikte 2021’in ikinci yarısına çok güçlü bir giriş yaptık. Önümüzdeki dönemde hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada yepyeni yatırımlarımız olacak. Ayrıca oyunculara, teknoloji tutkunlarına ve kreatif içerik üreticilerine destek sunacak heyecan verici projeler başlatıyoruz. Gücünü her zaman kullanıcılarıyla birebir temasta olmaktan alan bir marka olarak tüm bu gelişmeleri yine kullanıcılarımızla doğrudan paylaşacağız. Şu ana kadar Türkiye’de teknoloji ve oyun ekosisteminde bu kadar özenle hazırlanmış böyle bir etkinlik henüz yapılmadı. Her zaman ilkleri ve yenilikleri hayata geçirerek sektörüne yön vermiş bir marka olarak, Monster #WASD’ta da oyun ve teknoloji dünyasının geleceğine ışık tutacağız.”


 

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz’a kadar Monster Notebook mağazalarından ve web sitesinden yapılan alışverişlere özel tüm dizüstü bilgisayarlarda ve oyuncu ekipmanlarında geçerli yüzde 10 indirim yapılacağı da belirtildi. Ayrıca, 31 Temmuz’a kadar yapılan dizüstü bilgisayar alımlarında 3 ay ertelemeli 9 taksit fırsatından yararlanılabileceği de belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Monster WASD Etkinliği
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