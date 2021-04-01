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MALATYA’DAN 5 PROJE BÖLGE BİRİNCİSİ OLDU

Bölge birincisi olan projeler, 24-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

01 Nisan 2021 Perşembe 10:56
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MALATYA’DAN 5 PROJE BÖLGE BİRİNCİSİ OLDU

HABER: FİLİZ YAVUZKURT

Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca (BİDEB) yarışma   düzenlenmektedir. “52.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” Bölge değerlendirmeleri 25-26 Mart 2021 Tarihleri arasında Covid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi yapılmıştı.

Yarışma Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Yazılım alanlarında yapıldı. Malatya Bölgesinde Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Tunceli olmak üzere 8 ilden toplam 1726 proje başvurusu oldu. Malatya’dan da 146 proje başvurusu yapıldı. Değerlendirmeler sonucunda toplam 180 proje bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı. 180 projeden 31’i ilimizden bölge yarışmasına katıldı.  

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Değerlendirmesine Malatya’dan 12 branştan davet edilen 31 projeden 5 Proje bölge birincisi, 1 proje bölge ikincisi, 1 proje bölge üçüncüsü oldu. Malatya bölge birincisi olan projeler, 24-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Malatya Bilim Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan coğrafya alanında “Görmeyen Harita” projesi, Değerler Eğitimi Alanında “Dijital Yerlilerin Değerleri” projesi, Kimya Alanında “Intumescent Malzemenin Geliştirilmesi” projesiyle bölge birincisi, Malatya Göztepe Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan “Meduscum Yara ve Yanık Kremi” projesi ile biyoloji alanında bölge birincisi oldu.

Dereceye giren öğrenciler ve danışman öğretmenleri TÜBİTAK tarafından ödüllendirildi.

Önce Vatan Gazetesi

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MALATYADAN 5 PROJE BÖLGE BİRİNCİSİ OLDUFiliz Yavuzkurt
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