Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1378.28
ALTIN
503.77
DOLAR
8.6620
STERLİN
12.0647
EURO
10.3393
Develi’de 9 dönüm tarla satılacak
Develi’de 9 dönüm tarla...
Muğla’da 111 işyeri kiraya verilecek
Muğla’da 111 işyeri kiraya...
Afyonkarahisar'da termal otel satılacak
Afyonkarahisar'da termal otel satılacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Programlara Öğrenci Alacak
Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Programlara...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mahkemeden Facebook'un 'WhatsApp' başvurusuna ret

Ankara 4'üncü İdare Mahkemesi, Facebook'un, WhatsApp verilerinin Facebook şirket ürün ve verilerine bağlanmasını durduran Rekabet Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması istemli başvuruyu reddetti.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 18:28
6 Okunma
Mahkemeden Facebook'un 'WhatsApp' başvurusuna ret

WhatsApp, 4 Ocak'ta güncellediği 'gizlilik ilkeleri'ni kabul etmeleri için kullanıcılara bildirim yolladı. Hesap ve konum bilgileri, mesajlar gibi verilerin Facebook şirketleriyle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre verildi. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını bildirdi.

Rekabet Kurulu ise güncellemeye ilişkin 11 Ocak'ta geçici tedbir kararı alarak, bu yöndeki uygulamaları durdurdu. Rekabet Kurulu, WhatsApp verilerinin Facebook şirket verilerine bağlanmasının, Facebook'un tüketici iletişim hizmetleri pazarındaki gücünü internet reklamcılığı alanındaki rakiplerinin faaliyetini zorlaştıracak şekilde kullanması, aşırı veri toplanması ve verinin başka hizmetler için kullanılmasının tüketicinin sömürülmesine yol açması gibi nedenlerle bu kararı almıştı.

Rekabet Kurulu'nun kararından sonra WhatsApp tarafından planlanan güncelleme, küresel çapta 15 Mayıs 2021'e kadar ertelendi. Facebook da Rekabet Kurulunun aldığı tedbir kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle Ankara 4'üncü İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu inceleyen mahkeme, Facebook'un tedbir kararının yürütmesinin durdurulması talebini 7 Temmuz'daki kararıyla reddetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
WhatsAppFacebookGizlilikSosyal MedyaMahkemeRekabet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türklerin geliştirdiği yapay zeka uygulaması ‘FuturaBox’ tanıtıldı
Türklerin geliştirdiği yapay zeka uygulaması ‘FuturaBox’ tanıtıldı
BUÜ'lü akademisyenin sıfır atıksu projelerine TÜBİTAK desteği geldi
BUÜ'lü akademisyenin sıfır atıksu projelerine TÜBİTAK desteği geldi
Bitexen, 3. TESFED Türkiye Kupası’na sponsor oldu
Bitexen, 3. TESFED Türkiye Kupası’na sponsor oldu
Merakla beklenen Monster #WASD etkinliğine son iki gün
Merakla beklenen Monster #WASD etkinliğine son iki gün
Kestane çiçeği değerlendirilebilir
Kestane çiçeği değerlendirilebilir
Bilim insanları, antik bir kafatasının yeni bir insan soyuna ait olabileceğini ileri sürdü
Bilim insanları, antik bir kafatasının yeni bir insan soyuna ait olabileceğini ileri sürdü
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Genç mühendislerin şampiyonluğu sizin elinizde!
Genç mühendislerin şampiyonluğu sizin elinizde!
İznik'te gelenekten geleceğe açılan kapı
İznik'te gelenekten geleceğe açılan kapı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma