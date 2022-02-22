Kolaysoft Teknoloji 2022 yılında yurtiçi ve yurtdışında büyüyecek

“ Biz, her yeni bir yıla başladığımızda, bu yıl bizim yılımız diyoruz. Yılı da, gerçekten bizim yılımız olarak kapatıyoruz. 2022 yılının hedeflerini ürünlerimize göre yaptık ve yeni ürün hedefleri de koyduk. 2022’de sahaya dokunan, gerçekten de ihtiyaca deva olan ürünlerimizle müşterilerimizin yanında olacağız. Yurtiçinde 2022’nin sonunda İstanbul ofisimizi açmayı planlıyoruz. Yurtdışına da açılıyoruz ve İngiltere’de Kolaysoft’un ofisini açtık. Ülkemizin globalde rekabet edebileceği en büyük alanlardan birisi de yazılım dünyasıdır. Türkiye olarak, dünyada yazılım sektörü ile rahatlıkla rekabet edebileceğimizi düşünüyorum. Gerek deneyimimiz, gerek işi sahiplenmemiz, gerekse pratik yanlarımızla, yurtdışına bu anlamda iyi bir kaynak olacağımızı düşünüyorum.” dedi.

“ Kuluçka entegratörlere” destek veriyor

Ülkemizin ilk 500 bilişim şirketi araştırmasına göre, sistem entegratörü ve iş ortağı kategorisinde “Yılın e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Hizmeti” birincisi olduklarını anlatan Kolaysoft Genel Müdürü Kezban Boztürk, konuşmasına şöyle devam etti: