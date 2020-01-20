KKTC’de Cumhurbaşkanlığı anketi, Başbakan Ersin Tatar önde

LEFKOŞA - Gezici Araştırma Şirketi de, Nisan ayında yapılacak seçimlerle ilgili olarak anket yaptı. 11-13 Ocak arasında KKTC genelinde, 3 bin 264 kişi ile yapılan ankette; "Seçimleri Başbakan Ersin Tatar kazanacak" ifadelerine yer verildi.



Ankete göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, son dönemde yaptığı ve izlediği politikalar nedeniyle halkın tepkisini çekiyor.



Ankette, Kıbrıs Türk Halkı'nın Türkiye'nin garantörlüğüne yüzde 80 oranında destek verdiği vurgulanıyor. Ada'da bir çözüm modeli olarak da 'iki devletli çözüm' savunuluyor.



Araştırmaya katılanların yüzde 34,2’si Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başbakan Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ediyor. Halkın yüzde 28,8’i ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini söylüyor. Yüzde 17,4’ü ise Ana muhalefet lideri Tufan Erhürman’a, yüzde 8,3'ü de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'a oy vermek istediğini belirtiyor.



Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ise halkın yüzde 44,8’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini, yüzde 40,6’sı da Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini söylüyor.



CUMHURBAŞKANI AKINCI'YA TEPKİ



'Halkın nasıl bir Cumhurbaşkanı istediğine ilişkin' soruya ise katılımcıların yüzde 35,6’sı Kıbrıs Türk Halkı'nın çıkarlarını ön planda tutan bir Cumhurbaşkanı istediğini ifade ediyor. Halkın yüzde 53,1’i de bağımsız iki devleti isteyen bir Cumhurbaşkanı istediğini kaydediyor.



Araştırmada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın başta Barış Pınarı Harekatı olmak üzere bir çok açıklamaları da eleştiriliyor. Kıbrıs Türk Halkı, Akıncı'nın açıklamalarına katılmıyor. Buna göre halkın sadece yüzde 30,7’si Akıncı'ya destek veriyor. Yüzde 69,3’ü ise Akıncı'nın açıklamalarına katılmıyor.



Ankette, Kıbrıs Türk Halkı'nın nasıl bir çözüm istediği ile ilgili de sonuçlar ortaya çıktı. Halkın yüzde 84,2'si Kıbrıs'ta bir çözüm olacağına inanmıyor. Çözüm olacağına inananların sayısı yüzde 12,4.



İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM



KKTC halkının yüzde 81,3’ü 'iki ayrı devletli çözüm' önerisinin getirilmesini istiyor. Yüzde 10,2’si Rumlarla Federasyon önerisi ve yüzde 8,5’i Konfederasyon önerisi olsun diyor. Halkın çoğunluğu 'İki Devletli Çözüm'ün gerçekçi olduğuna inanıyor. Ankete göre halkın yüzde 85'e yakını KKTC'nin 'bağımsız bir devlet' olmasını istiyor.



TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜ



Araştırmaya katılanların yüzde 80'i de Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğünün devam etmesinden yana görüş belirtti. Garantörlüğün iptal edilmesini istenlerin oranı sadece yüzde 5,2'de kaldı. Halkın yüzde 3’ü ise AB ve BM’nin garantör olması gerektiğini savundu.