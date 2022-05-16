Keşan'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği başladı

EDİRNE - Edirne’nin Keşan ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 'Keşan bilimle şenleniyor' sloganıyla düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği'nin açılış töreni gerçekleştirildi.



Keşan Kent Müzesi önündeki korteje; Kaymakam Cemalettin Yılmaz, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar daha sonra Belediye Bandosu eşliğinde Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi’ne yürüdü.



Proje Yürütücüsü Gökçe Tüfekçi Ergin, ‘Bilimi eğlenerek öğrenmeyen kalmasın’ ilkesiyle başvuruda bulundukları projenin Türkiye'nin 53 projesinden biri olmasının yanı sıra Trakya'da destek almaya hak kazanan tek proje olduğunu belirterek, "Başta tüm yaş grubundaki öğrencilerimiz olmak üzere tüm katılımcılarımızda bilime karşı olumlu bir bakış açısı kazandırarak, eğlenerek öğrenme ortamı sunmak, bilim, kültür, sanat ile daha ilişkili ve farkındalığı daha yüksek bir bilinç kazandırmak projemizin temel hedeflerindendir. Bu hedef doğrultusunda başta Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi olmak üzere 17 kurumla iş birliği yapılarak matematik, kimya, çevre, mühendislik, akıl, zeka oyunları, sanat, spor, yaratıcı drama, bilgi işlemsel düşünme gibi içerik yönünden oldukça zengin 36 atölye çalışması ve 8 konferans planlanmıştır. Atölye çalışmalarımızın ve konferanslarımızın 5 ile 18 yaş aralığındaki öğrencilerimizin yanı sıra öğretmenlerimize ve velilerimize de hitap etmesi göz önüne alınarak en az 15 bin katılımcıya ulaşılması amaçlanmıştır. İlaveten, Çanakkale Savaşları Gezici Müze TIR'ı ve Gezici Kütüphane şenliğimize güç katmaktadır" diye konuştu.



'AMAÇ HEDEF KİTLENİN EĞİTİME SAĞLADIĞI DESTEĞİN ARTIRILMASI'



İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da TÜBİTAK’ın destekleriyle Keşan'da ilkini gerçekleştirdikleri 4007 Bilim Şenliği’nin açılışının mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını kaydedip, “Keşan Belediyesi ev sahipliğinde TÜBİTAK 4007 'Keşan Bilimle Şenleniyor' Bilim Şenliği ve Festivali'yle öğrenci, öğretmen, veli ve toplumun tüm kesimlerini içine alacak şekilde 3 günlük faaliyet planladık. Bilim şenliğimizde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve lisans düzeyi öğrencilerin yanında, her branştan öğretmenlerimiz, velilerimiz ve tüm bölge halkımızın bilim faaliyetlerine olan ilgisini ve hedef kitlenin eğitime sağladığı desteğin artırılması amaçlanmaktadır" dedi.



‘ÖN YARGILARIN KIRILMASINI HEDEFLEDİK’



Bu tür şenliklerin, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesine vesile olduğunu belirten Saz, “Biliyoruz ki bu tür etkinlikler hayal gücüyle yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının bir amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Projeyle bilimin zor ve sıkıcı bir öğrenme alanı olduğu sadece okulda öğrenilebileceği gibi yanlış ön yargıların kırılmasını hedefledik. Aynı zamanda öğrencilerimize, akranlarıyla iş birliği içinde yapacağı çalışmaların da etkisiyle bilimin aslında eğlenceli bir öğrenme süreci olduğunu ve her yaştan insana hitap edebileceğini, deneyimleyerek öğrenebileceği ortamları ve fırsatları oluşturduk. Böylece katılımcılarımız Keşan bilim şenliğimizde çok çeşitli atölye çalışmaları, söyleşiler, farklı sportif etkinlikler, geleneksel çocuk oyunları, müzikal etkinlikler, akıl zeka oyunları, konferanslar, yaratıcı drama, tanıtım çalışmaları, Çanakkale Gezici Müze TIR'ı ve gezici kütüphane ziyaretleri gibi birçok etkinlikle baş başa kalacak. TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde desteklenen 53 proje arasına giren projemizin gerçekleşmesinde emeği geçen proje yürütücümüzü, tüm eğitimcilerimizi ve öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.



Konuşmaların ardından şenliğin açılış kurdelesi kesildi. Protokol, daha sonra stantları ziyaret ederek, öğrencilerden bilimsel projeleri hakkında bilgiler aldı. Şenlik kapsamında müzik dinletileri düzenlenerek, halk oyunları gösterileri sunuldu. Öğrenciler, Çanakkale Gezici Müze TIR’ı ve gezici kütüphaneyi de ziyaret etti. Şenlik, yarın da gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.