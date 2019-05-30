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Kayseri Bilim Merkezi'ne yoğun ilgi

Kayseri'de, hayvanlarını otlatan çoban tarafından bulunan ve daha sonra belediyenin desteğiyle gün yüzünü çıkarılan 7,5 milyon yıllık fosiller, Kayseri Bilim Merkezi'nde sergileniyor. Bilim Merkezi Müdürü Suat Şahin, mart sonunda sergilenmeye başlanan fosillere yoğun ilgi olduğunu, yıl sonu yaklaşık 300 bin ziyaretçi hedeflediklerini söyledi.

Kayseri Bilim Merkezi'ne yoğun ilgi

Kayseri'de, hayvanlarını otlatan çoban tarafından bulunan ve daha sonra belediyenin desteğiyle gün yüzünü çıkarılan 7,5 milyon yıllık fosiller, Kayseri Bilim Merkezi'nde sergileniyor. Bilim Merkezi Müdürü Suat Şahin, mart sonunda sergilenmeye başlanan fosillere yoğun ilgi olduğunu, yıl sonu yaklaşık 300 bin ziyaretçi hedeflediklerini söyledi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:11
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Kayseri Bilim Merkezi'ne yoğun ilgi

KAYSERİ - Merkez Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı kıyısında bulunan Taşhan bölgesinde, 2 yıl önce keçi otlatan çoban, dev fosil parçasını buldu. Çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgede kazı yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile yapılan kazılarda, Türkiye'de bugüne kadar rastlanan tek parça halinde en büyük fosil bulundu. Kazılarda filler, 3 toynaklı atlar ve boynuzlugillere ait 7,5 milyon yıllık fosiller, toprağın altından çıkarıldı. Özenle çıkarılan fosiller, Kayseri Bilim Merkezi'nde oluşturulan sergi alanında ziyarete açıldı.

'7,5 MİLYON YILLIK CEVHERİ SERGİLİYORUZ'

Fosillerin sergilenmeye başlanmasıyla Kayseri Bilim Merkezi'nin ziyaretçi sayısı arttı. Fosillerin sergilendiği 2,5 ay içinde 40 bin kişi, merkezi ziyaret etti. Kayseri Bilim Merkezi Müdürü Suat Şahin, Türkiye'nin en modern bilim merkezlerinden olan Kayseri Bilim Merkezi fuaye alanında 7,5 milyon yıllık cevheri sergilediklerini söyledi. Şahin, "2 yıllık çalışma neticesinde Taşhan ve Çevril bölgesinde elde edilen fosiller, çeşitli işlemlerden geçirilerek, burada sergileniyor. 7,5 milyon yıl öncesi Kayseri ve çevresinde çeşitli canlılara ait örnekleri insanları bilgilendirmek amacıyla sergiliyoruz. 'Kayseri'de tarihi öncesi filler' ismini verdiğimiz sergimizde zürafa, 3 toynaklı atlar, gergedanlar, boynuzlugiller ve bazı fil örneklerinden gelmiş olan fosil parçaları yer alıyor. Bazılarının daha fazla geçmişe sahip olduğunu görüyoruz" dedi. 

'BAZI FOSİLLER DÜNYADA TEK'

Suat Şahin, fosillere kuyumcu titizliğinde baktıklarını belirterek, "Gerek güvenlik gerekse diğer işlemler acısından bu kıymetli tarihi fosillere özen göstermemek gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu fosillerin çıkarılmasının dışından bilimsel literatüre kazandırılması adeta iğne ile kuyu kazmak gibi çok ince bir işçilik gerektiriyor. Sergiye sadece Kayseri değil, Kayseri dışından da çok fazla ziyaretçi alıyoruz. Bu tür bir sergi Kayseri tek. Bazı fosil örnekleri ise dünyada da tek" diye konuştu.

Bilim Merkezi Müdürü Şahin, 2,5 ay içinde 40 bin kişinin sergiyi ziyaret ettiğini, yıl sonunda 300 bin ziyaretçi hedeflediklerini kaydetti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kayseri Bilim MerkeziYoğun Ilgi
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