Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90956
ALTIN
216.376
DOLAR
5.2860
STERLİN
6.7016
EURO
6.0165
Kanserin 3 boyutlu sanal gerçeklik modeli geliştirildi
Kanserin 3 boyutlu sanal gerçeklik...
Bu yıl ruhsatlandırılan ilaçların yüzde 82'si yerli
Bu yıl ruhsatlandırılan ilaçların yüzde...
'Tiyatroya geri dönüş yaşanıyor'
'Tiyatroya geri dönüş yaşanıyor'
Akhisarspor'da Fatih Öztürk formayı hiç çıkarmadı
Akhisarspor'da Fatih Öztürk formayı hiç...
Trabzonspor, istatistiklerde de zirveye ortak
Trabzonspor, istatistiklerde de zirveye ortak

Kanserin 3 boyutlu sanal gerçeklik modeli geliştirildi

İngiliz bilim adamları, kanserin 3 boyutlu sanal gerçeklik modelini geliştirdi.

Kanserin 3 boyutlu sanal gerçeklik modeli geliştirildi

İngiliz bilim adamları, kanserin 3 boyutlu sanal gerçeklik modelini geliştirdi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:23
0 Okunma
Kanserin 3 boyutlu sanal gerçeklik modeli geliştirildi

ANKARA

Cambridge Kanser Araştırma Enstitüsünde (CRUK) İngiliz bilim adamlarının uluslararası bir araştırma çerçevesinde geliştirdiği sanal gerçeklik modeliyle, hastadan alınan tümör örneği, ayrıntılı ve tüm açılardan tetkik edilebilecek, her bir hücrenin haritası çıkarılabilecek.

Modelin, kanser hakkında daha çok şey öğrenilmesine ve yeni tedavilerin araştırılmasına fayda sağlayacağı belirtildi.

CRUK yöneticisi Profesör Greg Hannon, daha önce kimsenin tümörün coğrafyasını bu derece detaylı incelemediğini belirterek sanal gerçeklik modelinin kansere yeni bakış açısı getirdiğini söyledi.

Sanal gerçeklik modelinde, bir toplu iğne ucu büyüklüğündeki tümör örneği metrelerce genişletilebiliyor ve hücreler derinlemesine incelenebiliyor.

Enstitüde görevli bilim adamı Profesör Karen Vousden, tümörlere, mevcut statik 2 boyutlu versiyonların yerine çok daha dinamik 3 boyutlu sanal gerçeklik modeliyle bakmanın sağlayacağı avantajlara işaret ederek "Kanser hücrelerinin birbirleriyle ve sağlıklı dokuyla etkileşimini anlamak, yeni tedaviler geliştirilmesi açısından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 26.12.2018 13:24
Anahtar Kelimeler:
KanserSanal Gerçeklik Modeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizli'de 9 milyon yıl öncesine ait 14 hayvan fosili bulundu
Denizli'de 9 milyon yıl öncesine ait 14 hayvan fosili bulundu
Yapay zeka internet sitelerinin güvenlik duvarını aşabiliyor
Yapay zeka internet sitelerinin güvenlik duvarını aşabiliyor
NASA radarları Holiday Asteroidini görüntüledi
NASA radarları Holiday Asteroidini görüntüledi
İnternetteki zararlı içerikler artık daha kolay tespit ediliyor
İnternetteki zararlı içerikler artık daha kolay tespit ediliyor
New York Times: Facebook'un paylaştığı kişisel bilgiler açıklandığından daha fazla
New York Times: Facebook'un paylaştığı kişisel bilgiler açıklandığından daha fazla
TSK'nın göz bebeği MPT-55
TSK'nın göz bebeği MPT-55
ODTÜ bilimi laboratuvarlardan kafelere taşıyor
ODTÜ bilimi laboratuvarlardan kafelere taşıyor
Virgin Galactic uzay turizm aracını test etti
Virgin Galactic uzay turizm aracını test etti
'Gökbey ile yaptığımız test uçuşu bütün uçuşlara bedel'
'Gökbey ile yaptığımız test uçuşu bütün uçuşlara bedel'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ