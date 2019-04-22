İyi bir dijital vatandaş olmanın sırları

Kaspersky Lab Baş Güvenlik Araştırmacısı David Emm “Çevrimiçi birçok tehdit bulunduğu ve bunlar gün geçtikçe daha da geliştiği için iyi bir dijital vatandaş olmak kolay bir iş değil. Ancak, dikkate alınması gereken bazı önemli ipuçları var.” dedi.

Çocuklara armağan edilen 23 Nisan gibi çok özel bir günü kutlarken, çocuklar için iyi bir dijital vatandaş olmanın sırlarını paylaşan Kaspersky Lab, çocuklara; iyi bir dijital vatandaş olma, çevrimiçi itibarlarını yönetme, siber -arkadaş olma ve çevrimiçi gizlilik ayarlarındaki değişiklikleri takip edebilme gibi önemli konularda bilgiler sunuyor. Bu değerli ipuçları şöyle:

1. Çevrimiçi itibarınızı yönetin



Sosyal medya ağlarındaki kişisel gizliliğinizi inceleyin ve aşağıdaki işlemleri yapın:



Durum güncellemelerinizin veya paylaşımlarınızın yalnızca arkadaşlarınız tarafından görüntülemesine izin veren gizlilik ayarlarını seçin.



Kişisel hayatınızı, haftalık rutinlerinizi, nerede yaşadığınızı, çalıştığınızı ve kiminle etkileşimde bulunduğunuzu çok fazla paylaşmayın. Bunlar potansiyel siber zorbalara sizinle ilgili önemli bilgiler verir.



Siber zorbalara kendinizi nasıl hissettiğinizi anlatacak duyguları paylaşmayın. Örneğin, kendinizi yalnız hissediyorsanız, farkında olmaksızın, sizinle arkadaş olacak ve savunmasız durumunuzdan yararlanacak bir siber sapığın dikkatini çekebilirsiniz.



Tartışmalı konular hakkında keskin fikirlerinizi paylaşmayın; bu, başka bir kişinin düşüncelerinizden dolayı size saldırmasına neden olabilir. İnternet özgür konuşma yeri olsa da görüşlerinizin ne kadarını paylaşacağınıza karar vermeniz gerekir. İnternet, görünüşlerini veya kişisel düşüncelerini esas alarak diğer insanlara saldırmaktan zevk alan troller için bir cennettir.



Yayınladıklarınız aslında sizsiniz; bu nedenle paylaştığınız, beğendiğiniz, yorumda bulunduğunuz, retweet ettiğiniz veya işaretlediğiniz her şeyi dikkatlice inceleyin. Unutmayın, insanlar paylaştığınız içeriğe bağlı olarak sizinle ilgili yargılarda bulunacaklardır.



2. Siber kanka olun



Hepimizin gerçek dünyada kankalara ihtiyacı vardır, değil mi? Aynı şey çevrimiçi olduğumuzda da geçerlidir. Dostlarımızın bize dikkat etmeleri, bizi savunmaları ve yanlış bir şey yaptığımızda bizi uyarmalarına ihtiyaç duyarız. Peki nasıl siber kanka olabilirsiniz?



Siber zorbalık olaylarına karşı dik durun ve konuşun. Bir arkadaşınız veya tanıdığınız siber zorbalığa maruz kaldığında seyirci ve tarafsız kalmayın, kesinlikle siber zorbaya katılmayın.



Okulunuzda, gençlik kulübünde, spor kulübünde veya çevrimiçi iken bir örnek olarak hareket edin.



Birinin siber zorbalığa maruz kaldığını ve bir şey söylemekten korktuğunu biliyorsanız, bunu size ve arkadaşınıza yardım edebilecek ve destekleyebilecek güvenilir bir yetişkine söylemelisiniz.



3. Haberdar olun



Sosyal ağlar her gün değişiyor ve sosyal paylaşım siteleri kurallarını ve ayarlarını geliştiriyor. Bu nedenle öğrenecek ve takip edecek çok şey var. İşte size iyi bir dijital vatandaş olmanıza yardım edecek, bu konuda bilgili olmanızı sağlayacak bazı önemli ipuçları.



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