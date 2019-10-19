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 İSTANBUL’UN ALT YAPISINA KÜÇÜK MUCİTTEN SİL-SÜPÜR ÇÖZÜMÜ

İstanbul’u toplumun her kesiminden paydaşlarla yönetmeyi kendisine amaç edinen İBB, SİL-SÜPÜR adında ultrasonik cihaz tasarlayarak mazgalların su seviyesini ölçebilen öğrenci Ayçin Güzey’i AKOM’da konuk etti.

 İSTANBUL’UN ALT YAPISINA KÜÇÜK MUCİTTEN SİL-SÜPÜR ÇÖZÜMÜ

İstanbul’u toplumun her kesiminden paydaşlarla yönetmeyi kendisine amaç edinen İBB, SİL-SÜPÜR adında ultrasonik cihaz tasarlayarak mazgalların su seviyesini ölçebilen öğrenci Ayçin Güzey’i AKOM’da konuk etti.

19 Ekim 2019 Cumartesi 14:16
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 İSTANBUL’UN ALT YAPISINA KÜÇÜK MUCİTTEN SİL-SÜPÜR ÇÖZÜMÜ

İSTANBUL-  Büyükşehir Belediyesi(İBB) AKOM’da gerçekleştirilen toplantıda geliştirdiği ultrasonik sensör okuma yapan aleti tanıtan 6. sınıf öğrencisi Ayçin Güzey, bu projeyi hayata geçirirken daha önce Tayland’da dünyanın gündemini meşgul eden bir mağarada mahsur kalan öğretmen ve öğrencileri ile Soma’daki 301 kişinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasından etkilendiğini söyledi.


“İstanbul Büyükşehir Belediyesine projemle ilgili bir mail attım. Şu an buradayım ve çok mutluyum” diyen Ayçin, projenin amacının doğal afet sonucu meydana gelen sel baskınları sebebiyle ortaya çıkan can ve mal kaybını minimize etmek olduğunu vurguladı.


Projeyi iki buçuk ay gibi kısa bir sürede hazırladığını belirten Ayçin, SİL-SÜPÜR’ün nasıl çalıştığını kısaca şöyle anlattı:


“Sil-süpür ismini verdiğim aletle, sokaklardaki mazgalların düzenli bir şekilde temizlenmesini hedefliyorum. Cihazdaki ultrasonik sensör okuma yapıyor. Okumayı yaparken belirtilen mesafedeki cisim algılanınca o mazgalın GPS'i alınıyor merkeze gönderiyor ve böylece mazgal temizleniyor. Mazgallardaki tıkanıklıkların ölçümü yapılıp düzenli bir şekilde temizlendiği için olası sel baskınlarında önceden tedbir alınmış oluyor. Temizliği belediye personeli yaptığından cihaza sil-süpür ismini verdim. Yağmur sularının yer altına girmesiyle kuraklıkla mücadelede de SİL-SÜPÜR’ün faydası olacak.”


SİL-SÜPÜR’ün işlevinin yalnızca mazgallardaki su seviyesi ölçümüyle sınırlı olmadığını belirten Küçük mucit Ayçin, cihazın aynı zamanda metro istasyonları ve kuyular için de kullanıma elverişli olduğunu ifade etti.


Ayçin Güzey, SİL-SÜPÜR’ün test ve uygulama aşamalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yürütecek.

Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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SİL-SÜPÜR’üİBBşKÜÇÜK MUCİTTENUltrasonik CihazAKOMAyçin GüzeyElif Hayvalı
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