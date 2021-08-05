İstanbul’da düzenlenecek Robowars’a geri sayım başladı

İSTANBUL - Türkiye’de mobil uygulama kontrollü robot yarışması formatının uygulanacağı Robowars.dev robotik yarışmasına geri sayım başladı. Mobiler.dev mobil yazılım topluluğu tarafından organize edilen ve ön başvuruları 1 Mayıs’ta açılan yarışma, 18 Eylül’de İstanbul’da Kolektif House Levent ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.





Gençlerin hem robotik ve mobil uygulama entegrasyonlarını öğrenebilmesini hem de eğlenceli zaman geçirebilmesini amaçlayan yarışmada 10 bin liralık ödül de sahibini bulacak. Kovid-19 kapsamında gerekli önlemlerin alınacağı yarışma, YouTube’dan canlı olarak da yayınlanacak.





HAZIRLIK SÜRECİ 1 EYLÜL’E KADAR DEVAM EDİYOR





Yarışmacılar, ön başvuru sonrası 1 Eylül’e kadar olan yaklaşık 1 aylık süreçte robot ve mobil uygulama hazırlıklarına devam edebilecek. Yarışmada ise hem savaşacak robotun hem de robotu kontrol edecek mobil uygulamanın kodlanması şart koşulacak. Robot - mobil uygulama entegrasyonu için bluetooth ya da wifi teknolojisi kullanılabilecek. Katılım için herhangi bir yaş sınırının bulunmadığı yarışmada takımlar ise en az 1, en fazla iki kişiden oluşabilecek.





ROBOTLARIN TÜM KONTROLÜ YARIŞMACILARIN ELİNDE OLACAK





Kurumdan edinilen bilgilere göre Sumo robot savaşı kategorisindeki etkinlikte diğer robotu yarışma arenası dışına çıkaran robot bir üst tura yükselecek. Robowars.dev’i benzer etkinliklerden ayıran özellik ise arenada yer alacak robotların bizzat katılımcıların kendileri tarafından yazılmış uygulamalarla kontrol edilmesi. Beraberinde hem yazılım hem de donanım alanında yetenek isteyen bu kriter, anlık strateji değişiklikleriyle robotuna komutları gönderecek yarışmacıların marifetlerini sonuna kadar sergilemelerine olanak tanırken yarışmaya da heyecan katacak.





MOBİLER.DEV HAKKINDA





Etkinliğin düzenleyicisi ve etkinlik sahibi Mobiler.dev Türkiye'de mobil yazılım ekosistemine katkı sağlamak amacıyla kurulan bir topluluk ve platformdur. Çalışmalarını mobiler.dev platformunda yayınlayan topluluk, mobil yazılımcıları ilgilendiren birçok konuda Türkçe içerikler sunmayı amaçlıyor. Ayrıca üniversite öğrencilerinin mobil yazılıma ilgili duyması için mentorluk programı da yürütüyor.