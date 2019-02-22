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IoT’nin potansiyelini niyet odaklı networking ile açığa çıkarıyor

Cisco yeni IoT networking ürünleri, developer araçları, onaylanmış tasarım rehberleri ve iş ortağı uzmanlıkları ile IoT ortamları için eşi görülmemiş ölçek, esneklik ve güvenlik sunuyor.

IoT’nin potansiyelini niyet odaklı networking ile açığa çıkarıyor

Cisco yeni IoT networking ürünleri, developer araçları, onaylanmış tasarım rehberleri ve iş ortağı uzmanlıkları ile IoT ortamları için eşi görülmemiş ölçek, esneklik ve güvenlik sunuyor.

22 Şubat 2019 Cuma 15:39
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IoT’nin potansiyelini niyet odaklı networking ile açığa çıkarıyor

Nesnelerin İnterneti (The Internet of Things- IoT) muazzam bir potansiyel barındırıyor; ancak bu potansiyeli kullanabilmek her şirketin IoT konusunda kendine has ihtiyaçlarını belirlemesi buna göre ihtiyaç duyduğu altyapıyı tanımlaması gerekiyor. Çoğu IoT projesi üretim ihtiyacı doğrultusunda ölçeklendirilemediği için sorunlarla karşılaşıyor; güvenlik ise sonradan önceliklendirilen bir mesele oluyor. Günümüzde Cisco piyasaya sürdüğü yeni IoT networking ürünleri, developer araçları, onaylanmış tasarım rehberleri ve iş ortağı uzmanlıkları ile IoT ortamları için eşi görülmemiş ölçek, esneklik ve güvenlik sunuyor. 

Cisco’nun bu konuda gerçekleştirdiği yeniliklerin bir kısmı şu şekilde sıralanıyor: 

Yeni IoT Networking Platformları: Cisco yeni Katalist endüstriyel switch’leri ve IoT ortamları için özel olarak geliştirilmiş endüstriyel Entegre Hizmet routerları sunuyor. Bunların gerisinde, kampüs, şube ve WAN toplamında amaç-odaklı networkingin itici gücü olan, IOS XE bulunuyor. Yeni platformlar müşterilere kampüs, şube ve IoT ortamlarını tek bir camekan üzerinde sunan Cisco DNA Center ile işletiliyor.

IoT Developer Araçları: Cisco’nun developer programı DevNet, müşterilerin ve iş ortaklarının IoT’nin kenarlarında inovasyon yaratabilmeleri için yeni bir takım developer araçları içeriyor. Ekosistem iş ortakları artık kenarlarda aplikasyonları istikrarlı şekilde yaratma ve yönetme imkânına sahip olurken, müşterilere de işletmelerinde ihtiyaçları olan ekstra esnekliği sunabiliyorlar. Yeni IoT Developer Center eğitici materyaller, developer araçları ve destek kaynakları ile iş ortaklarına çözüm ve aplikasyonları hemen bugün inşa etmeye başlama imkânı tanıyor.

Hizmetler, Üretim, Uzak ve Mobil Varlıklar için Tasarımlar: Endüstri kollarındaki iş ortaklarıyla çalışarak, Cisco üç yeni Cisco Onaylı Tasarım geliştirdi. Cisco Onaylı Tasarımlar müşteri ve iş ortaklarına hızlı bir şekilde kavram kanıtlama aşamasından, yüksek ölçekle hayata geçirme imkânı sunuyor.
IoT İş Ortağı Eğitimi: Cisco IoT eğitimi ve uzmanlığı desteği vererek IoT iş ortaklarından oluşan global bir ekosistem yaratıyor. Cisco IoT sertifikalı iş ortakları satış ekiplerimiz ve müşterilerimiz aracılığıyla yüksek görünürlük kazınıyor.

Niyet Odaklı Networking’i IoT’nin Kenarlarına Taşımak

Niyet odaklı networking, ağ yapılarının inşası ve yönetimi konusunda temel bir değişimi temsil ediyor. Bu modern networkler, eskiden yapıldığı gibi manuel, zaman alan metotlar kullanarak yönetilmek yerine, işletmenin amaçlarını alarak bunları network kurallarına çeviriyorlar. 

Niyet odaklı networking müşterilere üç alanda önemli avantajlar sunuyor:

Ölçek: Cisco IoT’yi devreye alma sürecini basitleştirdi. IT ekipleri artık becerilerini Cisco DNA Center gibi tanıdık araçlar sayesinde rahatça kullanarak çalışmalarını otomatik ve basit şekilde ölçeklendirebiliyorlar.

Esneklik: Pek çok durumda IoT altyapısını yenilemenin maliyeti altından kalkılamaz seviyelere ulaşabilir. Modüler tasarımları sayesinde Cisco platformları esnek ve geleceğe hazırdır. Bu sayede müşteriler 5G gibi yeni teknolojilere kolayca ve networking altyapısını değiştirmeden geçiş yapabilir. Cisco Endüstriyel Routerlar 5G’ye hazır ve IPv6 ile çalışabilen ilk ve tek endüstriyel routerlardır.

Güvenlik: Cisco’nun çok katmanlı güvenlik yaklaşımı sayesinde; güvenlik, networking hardware’den operasyonel yazılıma ve kenar hesaplama aplikasyonlarına dek IoT katmanının her seviyesine kurgulanır. Güvenlik portföyünün derinliği sayesinde Cisco kapsama alanında boşluk bırakmayan entegre bir güvenlik çözümü sağlayabilmek için ideal bir pozisyona sahiptir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cisco Yeni IoT Networking
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