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iOS 13 uygulama silerken sizi uyaracak

Apple'ın gelecek aylarda yayınlamaya hazırlandığı iOS 13 ile birlikte pek çok yeni özellik iPhone'lara gelecek. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri ise aktif aboneliğinizin bulunduğu bir uygulamayı kaldırdığınızda özel olarak uyarı alacak olmanız.

iOS 13 uygulama silerken sizi uyaracak

Apple'ın gelecek aylarda yayınlamaya hazırlandığı iOS 13 ile birlikte pek çok yeni özellik iPhone'lara gelecek. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri ise aktif aboneliğinizin bulunduğu bir uygulamayı kaldırdığınızda özel olarak uyarı alacak olmanız.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:18
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iOS 13 uygulama silerken sizi uyaracak

Uygulama açılış hızını neredeyse iki kat arttıran iOS 13'te üyeliğinizin aktif olduğu bir uygulamayı kaldırmaya çalıştığınızda Apple, uygulamayı silseniz bile aboneliğinizin etkin kalacağını ve diğer cihazlarda da kullanılabileceğini belirtecek.

iOS 13 ile gelecek yenilikler

Apple'ın son yıllarda iyiden iyiye ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, bu sürüm iOS'ta da kendini gösterecek. Yenilenen Sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm bizi karşılayacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.

Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek; bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak. Diğer yandan Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçecek engelleme özelliği ile birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılması adına yeni bir klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak. 

iPhone'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan iOS 13'te kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol etme imkanına kavuşacak. 

Mesajlar uygulamasında da bir dizi değişiklik yapacak olan iOS 13'ün yüklenmesiyle WhatsApp'a benzer bir uygulamaya dönüşüyor. Kullanıcılar kendi profil fotoğraflarını seçebileceği gibi kullanıcı adı da belirleme şansına sahip. Hatta bu bilgileri kimlerin göreceği dahi belirlenebilecek. 

Gece Modu'nun yine iOS 13 ile birlikte aktif hale gelmesi beklenirken, telefonlar bu modda daha az bataryadan güç harcayacak; daha az göz yoracak. Bu modun saate duyarlı olacağı düşünülürken, kullanıcılar manuel olarak da gece moduna geçiş yapabilecek.

iOS 13'ün planlanan tarihte bir değişiklik olmadığı taktirde en geç Ekim ayı içinde kullanıcıların cihazlarına sunulması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AppleIOS 13Uygulama
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