Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1328
ALTIN
458.307
DOLAR
7.8356
STERLİN
10.4360
EURO
9.4656
Gallery Next & “Sonbaharı Süpüremezsiniz” Sergisi
“Sonbaharı Süpüremezsiniz”
‘AYIP ŞEYLER’ DEDİ, HEMCİNSLERİNİ KIZDIRDI
HEMCİNSLERİNİ KIZDIRDI
HANDE YENER ‘AŞK SANDIM’I KLİPLENDİRDİ
Hande Yener'den yeni video klip
DEMET EVGAR’dan ‘NANAY’ SÜRPRİZİ
Evgar’dan sürpriz bir şarkı geldi
‘MİMOZALI KADIN’ ENLİ YOKUŞTA RESMEDİLDİ
Beyoğlu sokakları sanatla buluştu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi

Konya'nın Altınekin ilçesinde, Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketiyle ilgili yaptıkları tartışmanın görüntüsünün sosyal medyada yayınlanmasıyla fenomen olan 4 genç, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bilim Merkezi'ni gezdi. Gençlerden Hasan Hüseyin Karaoğlu, ''Ben uygulamalı olarak arkadaşlarıma anlatmaya çalıştım ama yanlış bilgilendirmişim. O gün neticeye varamamıştık. Araştırdık ve doğru bilgiye ulaştık'' dedi. Tartışmalarıyla fenomen olan 4 gence gezileri sırasında Bilim Merkezi tarafından teleskop hediye edildi.

02 Aralık 2020 Çarşamba 16:58
6 Okunma
Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi

KONYA - Altınekin ilçesinde oturan Hasan Hüseyin Karaoğlu (18), Furkan Şaban Sarı (17), Nurullah Yıldız ( 17) ve Murat Seyit  Kağnıcıoğlu'nun (18), yaklaşık 1, 5 ay önce arkadaşlarının evinde oturdukları sırada Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketiyle ilgili tartışmalarının paylaşılan görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı. Sosyal medyada adeta fenomen olan 4 genç bugün Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bilim Merkezi'ni gezerek önce teleskopla gökyüzünü baktı, ardından da  güneş sistemi ve dünyanın hareketleriyle ilgili uzmanlardan  bilgi aldı. 4 gence Bilim Merkezi tarafından teleskop hediye edildi.

Görüntülerde cep telefonunu sembolik olarak güneş olarak göstererek arkadaşlarına dönüş hareketlerini uygulamalı olarak anlatmaya çalışan Hasan Hüseyin Karaoğlu, Şehit Adem Yıldırım Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden geçen yıl mezun olduğunu, üniversiteye hazırladığını ve ziraat mühendisi olmak istediğini belirtti. Karaoğlu görüntülerin yaklaşık 1,5 ay önce arkadaşlarının evinde sohbet sırasında çekildiğini belirten Karaoğlu, şunları söyledi:

"Dünya ve Güneş sistemi hakkında sohbet ettik. Ben uygulamalı olarak arkadaşlarıma anlatmaya çalıştım ama yanlış bilgilendirmişim. O gün  neticeye varamamıştık. Bir kaç gün sonra araştırma yaparak doğru bilgiye ulaştık.  O gün cep telefonundan araştırmamıştık. Çünkü sohbet ediyorduk, tartışıyorduk. Amacımız orada güzel bir vakit geçirmekti. Bugün de Bilim Merkezi'ne geldik. Gezip, bilgilerimizi tazeledik'' dedi. 

 Aynı lisede 12'nci sınıf öğrencisi olan Furkan Şaban Sarı da, ''Tarih konularını çok seviyorum. İleride tarihçi olmayı istiyorum. Tartışmamız gece 03.00'e kadar sürmüştü. Tabi bu konuları okullarımızda öğrendik ama o gün o sohbet ortamında tartışırken bilgilerimiz karıştı, adeta bilgilerimizi de unuttuk. Görüntüleri başka bir arkadaşımız sosyal medyadan paylaşmış'' diye konuştu. 

Aynı lisede 12'nci sınıf öğrencisi olan Nurullah Yıldız da ( 17) asker olmak istediğini belirtti. Yıldız, ''Subaylık sınavlarına gireceğim. Subaylık olmazsa askerden sonra uzman çavuş olarak kalmak istiyorum. Görüntülerimiz büyük bir yankı oluşturdu. Biz de sonradan görüntülerin yayınlandığını öğrendik" dedi. 

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Murat Seyit  Kağnıcıoğlu da ''Yapılan yorumlarda herkes kendi düşüncesini söylüyor. Biz de zaten orada kendi düşüncemizi söyledik. 'Telefonu güneş olarak göstereceklerine telefondan araştırsalardı' diyorlardı. Önemli olan insanın kendisinin araştırması ve bazı şeyleri  kendisinin bildiğine inanmasıdır'' diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güneş Sistemi Ve Dünya4 Gençten Bilim Gezisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Türkiye, yerli ve milli elektrikli araç üretme kapasitesine sahip"
"Türkiye, yerli ve milli elektrikli araç üretme kapasitesine sahip"
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerinin İHA başarısı
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerinin İHA başarısı
Gökdelen büyüklüğünde asteroit Dünya’ya doğru geliyor
Gökdelen büyüklüğünde asteroit Dünya’ya doğru geliyor
Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5A'yı aralıkta fırlatıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5A'yı aralıkta fırlatıyoruz
NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor
NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor
'TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde ODTÜ ilk sırada
'TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde ODTÜ ilk sırada
6 aydır uzayda olan NASA astronotları Dünya'ya dönüyor
6 aydır uzayda olan NASA astronotları Dünya'ya dönüyor
Türk mühendisler yaptı; Uçan araba 'Tusi’nin test sürüşlerine başlandı
Türk mühendisler yaptı; Uçan araba 'Tusi’nin test sürüşlerine başlandı
Acun Ilıcalı’nın Yeni Reklam Filmi İçin Geri Sayım Başladı 
Acun Ilıcalı’nın Yeni Reklam Filmi İçin Geri Sayım Başladı 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma