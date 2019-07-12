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Google Asistan'ın kullanıcıların seslerini gizlice kaydettiği ortaya çıktı

Google'ın popüler servislerinden biri olan Google Asistan, kullanıcıların yazılı ve sesli komutlarını dinleyerek sorguları en hızlı şekilde yapmaya çalışırken, diğer yandan kullanıcıların seslerini gizlice kaydettiği ve bu kayıtların bir kısım Google çalışanları tarafından dinlenildiği ortaya çıktı.

Google Asistan'ın kullanıcıların seslerini gizlice kaydettiği ortaya çıktı

Google'ın popüler servislerinden biri olan Google Asistan, kullanıcıların yazılı ve sesli komutlarını dinleyerek sorguları en hızlı şekilde yapmaya çalışırken, diğer yandan kullanıcıların seslerini gizlice kaydettiği ve bu kayıtların bir kısım Google çalışanları tarafından dinlenildiği ortaya çıktı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:10
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Google Asistan'ın kullanıcıların seslerini gizlice kaydettiği ortaya çıktı

Belçika kaynaklı VRT NWS'in raporuna göre Google binden fazla ses kaydını tuttu, 153 tanesinin de yanlışlıkla kaydedildi. Google'ın kaydettiği seslerin içinde kullanıcıların telefonu başında yaptıkları günlük konuşmalar ortalığa döküldü.

Teknoloji şirketleri yapay zekanın kendini geliştirmesi için ses kaydının zorunlu olduğunu savunurken, diğer yandan bu kayıtların çalışanlarca dinlenildiğinin ortaya çıkması ise tepki çekiyor. 

Daha önce de Amazon'un sesli asistanı Alexa'nın kullanıcılarına haber vermeksizin dinleme yaptığı tespit edilmişti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Google AsistanSesleri Gizlice Kaydetmek
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