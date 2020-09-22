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'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeseli gün sayıyor
'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeseli...
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'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeseli gün sayıyor

Türk bilim insanlarının Beyaz Kıta'nın şifrelerini çözmek üzere çıktıkları 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferini konu alan 'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeselinin ilk gösterimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak.

22 Eylül 2020 Salı 13:13
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'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeseli gün sayıyor

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından Beyaz Kıta Antarktika'ya düzenlenen seferde 24 araştırmacı, akıllarındaki onlarca soruya cevap aradı. Ekip liderliğini Prof. Dr. Ersan Başar'ın, koordinatörlüğünü Doç. Dr. Burcu Özsoy'un yaptığı sefer, kameraların tanıklığında gerçekleşti. Araştırmalar sırasında çekilen 135 saatlik ham görüntüler 57 dakikalık görsel şöleni andıran 'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeseline dönüştü.

KADIN YÖNETMENİN ELİNDEN ÇIKTI

Bu yıl 'iklim değişikliği' teması ile gerçekleştirilen ve kadın araştırmacıların de yer aldığı seferin belgeseli de bir kadın yönetmenin elinden çıktı. Burcu Camcıoğlu'nun hazırladığı belgeselin ilk gösterimi, bu yıl Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Eylül Çarşamba günü 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılan bilim insanlarıyla birlikte belgeselin ön gösterimini izleyecek. Belgesel; 24 Eylül Perşembe günü TRT Belgesel, 27 Eylül Pazar günü de TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak.

BAKAN VARANK: GÖRSEL ŞÖLENİ KAÇIRMAYIN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türk bilim insanlarının çalışmalarının kameraların tanıklığında yapıldığını ve görsel şöleni andırdığını söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Varank, “Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika belgeseli izleyicilerle ilk kez TRT ekranlarında buluşacak. Türk bilim insanlarının Beyaz Kıta’daki serüvenini anlatan bu belgesel şöleni sakın kaçırmayın" dedi.

TARİHİ ANA TANIKLIK

Dünyanın en uç, en izole noktası olarak bilinen Beyaz Kıta’ya 2017 yılından bu yana sefer düzenleyen Türk bilim insanları, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi sırasında, dünyayı anlamak için bildikleri dünyadan çok uzakta, bir ay boyunca 15 farklı projeyi hayata geçirdi. Türk bilim insanları sefer sırasında Antarktika’da ölçülmüş en yüksek sıcaklığa (20.7°C) ve yüzyıllardır buzlarla kaplı olan bir geçidin tamamen eriyerek tarihte ilk kez açılmasına tanık oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Bilim InsanlarıBeyaz KıtaGezegenin Kara Kutusu: Antarktika
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