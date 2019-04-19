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Game of Thrones hayranları büyük bir siber riskle karşı karşıya

Yeni açıklanan rakamlara göre, Game of Thrones’un birinci bölümü ilk 24 saat içinde yasa dışı yollarla 55 milyon kez izlendi. Bunların %12,2’si bölümün indirilmesiyle, %11,3’ü ise torrent aracılığıyla gerçekleşti. Kaspersky Lab tarafından yapılan bir analiz, indirilen yasa dışı film ve dizilerin zararlı yazılımları yaymak için sıkça kullanıldığını ortaya koyuyor. Game of Thrones hayranları büyük bir riskle karşı karşıya. Dizi, 2018’de zararlı yazılım taşıyan tüm korsan içeriklerin %17’sini tek başına oluşturdu. Bu içerikler 20.934 kullanıcının saldırıya uğramasına neden oldu.

Game of Thrones hayranları büyük bir siber riskle karşı karşıya

Yeni açıklanan rakamlara göre, Game of Thrones’un birinci bölümü ilk 24 saat içinde yasa dışı yollarla 55 milyon kez izlendi. Bunların %12,2’si bölümün indirilmesiyle, %11,3’ü ise torrent aracılığıyla gerçekleşti. Kaspersky Lab tarafından yapılan bir analiz, indirilen yasa dışı film ve dizilerin zararlı yazılımları yaymak için sıkça kullanıldığını ortaya koyuyor. Game of Thrones hayranları büyük bir riskle karşı karşıya. Dizi, 2018’de zararlı yazılım taşıyan tüm korsan içeriklerin %17’sini tek başına oluşturdu. Bu içerikler 20.934 kullanıcının saldırıya uğramasına neden oldu.

19 Nisan 2019 Cuma 14:30
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Game of Thrones hayranları büyük bir siber riskle karşı karşıya

Kaspersky Lab Güvenlik Araştırmacısı Anton V. Ivanov: “Saldırganların, korsan içerik sitelerindeki popüler TV dizilerinden yararlandığını açıkça görebiliyoruz. Bunlar genellikle, geniş tanıtım kampanyaları düzenlenen dram ve aksiyon dizileri oluyor. İzleyicilerin en çok ilgi gösterdiği ilk ve son bölümlerde zararlı yazılım bulunma olasılığı daha yüksek oluyor. Dolandırıcılar, insanların dizilere olan bağlılığı ve sabırsızlığından faydalanarak siber tehditlerin indirilmesini sağlıyor. Game of Thrones’un son sezonunun başlamasıyla, dizinin yeni bölümleri gibi görünen zararlı yazılımların sayısında da büyük ihtimalle artış yaşanacak. Kullanıcıları bu konuda dikkatli olmaya çağırıyoruz.” dedi.

Kaspersky Lab, TV programı gibi görünen zararlı yazılımların kurbanı olmamak için şunlara dikkat edilmesini öneriyor:

TV içerikleri üretip dağıtmasıyla bilinen yasal servisleri kullanın.

İndirilen dosyaların uzantılarına dikkat edin. TV dizilerini güvenilir ve yasal olduğunu düşündüğünüz kaynaklardan indirseniz bile dosyanın uzantısının .avi, .mkv, .mp4 veya benzeri olduğuna, kesinlikle .exe olmamasına dikkat edin.

Web sitelerinin gerçek olup olmadığına daha fazla dikkat edin. TV dizilerini izlemeye izin veren fakat yasal olduğuna emin olmadığınız ve ‘https’ ile başlamayan web sitelerini ziyaret etmeyin. Dosya indirmeye başlamadan önce web sitesinin gerçek olup olmadığını, URL’nin biçimine veya şirket adının yazılışına bakarak kontrol edin.

Yeni bölümü erken izleme şansı vereceğini söyleyen şüpheli bağlantılara tıklamayın. Dizilerin takvimini kontrol edin.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Game Of Thrones HayranlarıSiber SaldırıRisk
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