Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98533
ALTIN
232.871
DOLAR
5.6069
STERLİN
7.3503
EURO
6.2954
Efsane teknoloji markası adını değiştirdi
Efsane teknoloji markası adını değiştirdi
İstanbul Yarı Maratonu
İstanbul Yarı Maratonu
Venezuela’da yangın
Son Dakika
Venezuela’da yangın
"Suç Unsuru" 5 Nisan itibariyle sinemalarda!
"Suç Unsuru" 5 Nisan itibariyle...
Farkındalık için sahaya baretle çıktılar
Farkındalık için sahaya baretle çıktılar

Efsane teknoloji markası adını değiştirdi

Bir zamanların önde gelen teknoloji markalarından biri olan Toshiba, bilgisayar pazarından adını siliyor. Artık Toshiba ismi yerine Dynabook isimli bilgisayarlar karşımızda olacak.

Efsane teknoloji markası adını değiştirdi

Bir zamanların önde gelen teknoloji markalarından biri olan Toshiba, bilgisayar pazarından adını siliyor. Artık Toshiba ismi yerine Dynabook isimli bilgisayarlar karşımızda olacak.

05 Nisan 2019 Cuma 11:46
0 Okunma
Efsane teknoloji markası adını değiştirdi

Son yollarda ciddi derecede mali sıkıntılar yaşayan ve bazı faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan Toshiba, son olarak bilgisayar biriminin yüzde 80'ini Sharp'a, yani dolayısıyla Foxconn'a satmıştı. Bu satış sonrası Toshiba ismi de ortadan kaldırılıyor. Sharp ile yapılan anlaşma neticesinde bilgisayarlarda kullanıcılacak ismin Dynabook olmasına karar verildi.

Sharp, Dynabook markası altında sadece bilgisayar üretmekle kalmayıp, aynı zamanda Nesnelerin İnterneti ve akıllı gözlük ürünlerini de yine bu yeni marka altında toplamayı planlıyor. 

Dynabook adı altında ilk ürün de ortaya çıktı. Dynabook G serisi olarak adlandırılan bu yeni dizüstü bilgisayarlar, ultra ince tasarımla geliyor. Şirket, sonrasında 10 model dizüstü bilgisayar, 3 adet mini PC ve artırılmış gerçeklik gözlüğüyle Dynabook üzerinden satışını sürdürmeyi planlıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ToshibaTeknoloji Markası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Windows yüklü cihazlarda Instagram uygulaması kapatılıyor
Windows yüklü cihazlarda Instagram uygulaması kapatılıyor
Uçuş sırasında şeklini değiştirebilen uçak kanadı geliştirildi
Uçuş sırasında şeklini değiştirebilen uçak kanadı geliştirildi
Facebook’tan AP seçimleri öncesi yeni şeffaflık uygulamaları
Facebook’tan AP seçimleri öncesi yeni şeffaflık uygulamaları
‘Bilim Şenliği’nin 5’incisi düzenlenecek
‘Bilim Şenliği’nin 5’incisi düzenlenecek
Panasonic'in el terminalleri 'tavsiye' sertifikası aldı
Panasonic'in el terminalleri 'tavsiye' sertifikası aldı
AKSUNGUR gökyüzü ile buluştu
AKSUNGUR gökyüzü ile buluştu
‘Yetenek Kuşağı’ programı ile mühendis arıyor
‘Yetenek Kuşağı’ programı ile mühendis arıyor
Kimlik avı saldırıları 2018’de 500 milyona yaklaştı
Kimlik avı saldırıları 2018’de 500 milyona yaklaştı
Türkiye, fidye saldırılarında Avrupa’da 1. sırada
Türkiye, fidye saldırılarında Avrupa’da 1. sırada

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans