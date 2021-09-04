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Dünyanın en büyük uydu fuarı ‘Satellite 2021’e Türkiye çıkarması

04 Eylül 2021 Cumartesi 11:45
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Dünyanın en büyük uydu fuarı ‘Satellite 2021’e Türkiye çıkarması

ANKARA - Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington'da ‘Satellite 2021’ uydu fuarı düzenlenecek. Dünyanın en büyük uydu fuarına Türkiye; Türksat, TUSAŞ ve PROFEN firmaları ile katılacak.

Dünyanın en büyük uydu üreticileri ve uydu operatörlerini bir araya getiren Satellite 2021 Fuarı 7-10 Eylül 2021 tarihleri arasında ABD’nin başkenti Washington’da düzenleniyor. Yaklaşık 1 trilyon ABD Doları büyüklüğe sahip sektörün en önemli oyuncularının bir araya geldiği fuarda Türkiye, uydu ve uydu sistemleri alanında TÜRKSAT, TUSAŞ ve PROFEN ile çıkartma yapacak. Bu yıl hizmete giren Türksat 5A başta olmak üzere dört aktif uydusunun desteği ile fuara katılacak Türksat, kendi üretimi olan HidrON ve TerrON SOTM antenleri ile fuarda boy gösterecek. PROFEN, Nspector serisi spektrum analizörleri, PTA serisi taşınabilir anten ve kaideli anten sistemleri gibi Ar-Ge ürünleri ile fuarda yer alırken, TUSAŞ ise GÖKTÜRK Yenileme Projesi ve Türkiye’nin ilk uzay ihracatı olan ARSAT-SG1 Uydu Projesiyle Satellite 2021’de adından söz ettirecek.
 

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLERİYLE ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK

Türksat, hareketli araçlar için denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik, kesintisiz hizmet olanağı sağlayan ve Türksat tarafından üretimi yapılan SOTM (Satcom On The Move) antenleri olan HidrON ve TerrON ile fuarda yerini alacak. Satellite 2021’de Türksat ayrıca uydu haberleşmesi alanında yürüttüğü faaliyetlere yönelik tanıtımın yanı sıra, bu yıl hizmete giren beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A ve yine bu yılsonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B ile yerli ürünlerine yönelik görüşmeler gerçekleştirecek. Program kapsamında Türksat, özellikle yerli ve milli olarak ürünleriyle hedef pazarlardaki etkinliğini artırmayı, yeni pazarlara açılarak, faaliyet alanlarında sahip olduğu birikimini yeni projelerle ülke sınırları dışına taşımayı planlıyor.

KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMLERİYLE YER ALACAK

Uydu Haberleşme, Telekomünikasyon Veri Merkezi, Savunma teknolojilerinde alanında lider firmalardan PROFEN, Ar-Ge imkân ve kabiliyetlerini güçlendirmek için sürekli yeni yatırımlar yaparken son dönemde geliştirdiği ve LEO tipi alçak, MEO tipi orta ve GEO tipi yer-senkron yörünge uydularını yüksek doğrulukla uydu takip edebilme yetenekleri bulunan 2.4M, 3.5M, 5.5M ve 6.0M XY Kaideli Anten Sistemleri ile Satellite 2021’de boy gösterecek. Fuarda PROFEN ayrıca IHA, füze ve benzeri platformlarda kullanılan Mobil Telemetri Yer İstasyonu, Nspector serisi Gerçek Zamanlı Spektrum Analizörü̈, PTA serisi taşınabilir anten sistemleri ve Profen Visionic; uydu teleport, telekom kontrol ve yönetim sistemleri ile de yer alacak.
 

GÜNEY AMERİKA KITASINDAKİ SİVİL HABERLEŞME İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Türkiye’nin uydu üreticisi TUSAŞ, uzay teknolojileri alanında hızla gelişen ürün ve kabiliyetlerini Satellite 2021’de uluslararası katılımcıların beğenisine sunacak. Etkinlikte TUSAŞ, ana yüklenicilik görevini yürüttüğü ve Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü görüntüleme ihtiyacını milli ve yerli imkânlar ile karşılayacak GÖKTÜRK Yenileme Uydusuna ilave olarak Türkiye’nin mühendisleri tarafından geliştirilen ve üretimine TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde devam edilen TÜRKSAT 6A Uydusu ile yer alacak. TUSAŞ, iştiraki GSATCOM ile geliştirdiği yüksek veri çıkış kapasitesine sahip (HTS), tümüyle elektrikli yeni nesil haberleşme uydu ailesinin ilk satışı kapsamında uluslararası katılımcıları bilgilendirecek. Türkiye’nin uydu alanında ilk ihracatı olacak olan ARSAT-SG1 Uydu Projesi kapsamında, Arjantin Ulusal Telekomünikasyon şirketi ARSAT’ın Güney Amerika Kıtasındaki sivil haberleşme ihtiyaçları karşılanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünyanın En Büyük Uydu FuarıSatellite 2021Türkiye
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