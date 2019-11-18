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Dünyanın en büyük robotik turnuvası Türkiye'de

Dünya çapında 45 ülkede, 20 binden fazla takımın katıldığı VEX Turnuvaları’nda sezonun ilk turnuvası Nişantaşı Üniversitesi NEOTECH kampüste sonuçlandı. İlk ve ortaokul öğrencileri VEX IQ Challenge, lise öğrencileri ise VEX Robotics Competition’da ter dökerken birbirinden maharetli robotlar görücüye çıktı.

Dünyanın en büyük robotik turnuvası Türkiye'de

Dünya çapında 45 ülkede, 20 binden fazla takımın katıldığı VEX Turnuvaları’nda sezonun ilk turnuvası Nişantaşı Üniversitesi NEOTECH kampüste sonuçlandı. İlk ve ortaokul öğrencileri VEX IQ Challenge, lise öğrencileri ise VEX Robotics Competition’da ter dökerken birbirinden maharetli robotlar görücüye çıktı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 15:25
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Dünyanın en büyük robotik turnuvası Türkiye'de

İSTANBUL - Geçtiğimiz yıllarda 30 bin öğrencinin katılımıyla "dünyanın en büyük robot yarışması" olarak Guiness Rekorlar Kitabı’na giren VEX Robotics Turnuvası”nın Türkiye ayağı, 16-17 Kasım tarihlerinde Nişantaşı Üniversitesi NEOTECH kampüste gerçekleşti. İlkokul-ortaokul kategorisinde VEX IQ Challenge Squared Away ve lise kategorisinde Tower Takeover temasıyla düzenlenen turnuvada birbirinden başarılı ekipler robotlarıyla mücadele etti. Ekiplerin ücretsiz olarak katılabildiği turnuvaların sonunda kazanan takımlar ABD’nin Louisville şehrinde yapılacak olan şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek.

DÜNYA FİNALİ İÇİN ADRES LOUİSVİLLE, KENTUCKY

VEX Robotics Turnuvası’na ev sahipliği yapan Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Başkanı Levent Uysal, “Teknolojinin tüketeni olmaktan çıkıp, üreteni olmak zorundayız. Geleceğe robotik teknolojilerin damgasını vuracağına inanıyoruz. Yazılım geleceğin evrensel dili ve biz bu dili en iyi şekilde kullanarak yerli ve milli teknolojiler üretmeli ve küresel devlerle rekabet ederek ülkemizi teknoloji alanında en iyi şekilde temsil etmeliyiz. Bu amaçla çıktığımız yolda VEX Robotics Turnuvaları da en önemli kilometre taşlarından biri olacak” dedi.

VEX Robotics Turnuvalarının öğrencilerimizdeki teknoloji kullanım potansiyelini ortaya çıkardığını belirten EduCat Yönetici Ortağı Koray Kurhan; “Çok yakın bir gelecekte çocuklarımız, gençlerimiz, gerek iş gerekse özel hayatlarında, bizim yerimize bir çok işi yapabilen, yapay zekası olan robotlarla iç içe yaşamaya başlayacak. Bu noktada görevimiz, gençlerimizi robotların olduğu dünyaya hızlıca hazırlama ve gerekli olan tüm becerileri kazandırmaktır. İşte VEX Robotics, robot eğitim setleriyle ve yarışmalarıyla tüm gençlerimizi şimdiden geleceğe hazırlıyor. Bu noktada bizlere her konuda yardımcı olan Nişantaşı üniversitesi kurucusu Levent Uysal’a ve değerli ekibine tekrar teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.

SEZONUN İLK TURNUVASI’NDA KAZANANLAR BELLİ OLDU

‘Üreten nesiller için’ hedefiyle başlayan turnuvanın ilkokul-ortaokul ayağında sezonun ilk turnuvası VEX IQ Challenge’da Samsun Bilgi Schools'dan, Monster Phoenix Takımı, Design Award (VIQC), Teamwork Champion Award (VIQC) ve yine aynı okuldan Monster Brotics takımı  Robot Skills Champion Award (VIQC) ödüllünü alırken, Liv Koleji'nden liv·e : Elementals - The Last VEX Benders takımı Excellence Award (VIQC) yine aynı okuldan liv·e : Mechanical Monsters takımı, Teamwork 2nd Place Award (VIQC) ödülünü kazandı. Yarışmanın diğer kazanaları ise SUPERNOVA takımıyla Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Teamwork 2nd Place Award (VIQC) ödülü, ELEV RoboVEX takımıyla İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu STEM Research Project Award (VIQC) ödülü, KABİRO Girls takımıyla Kartal Bilim ve Sanat Merkezi, Judges Award (VIQC) kazanarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Turnuvanın lise ayağında ise Robot Skills Şampiyon dalında Tevitöl'den HEXAGON takımı, Design Award dalında Hisar Okulları'ndan MECHAMINDS takımı, Judges Award dalında Uğur Okulları'ndan Script Takımı, Excellence Award dalında Enka Okulları'ndan ENKATECH takımı ödül kazanırken turnuvanın şampiyonu Tevitöl'den HEXAGON ve ÇYDD'den REVOLUTION takımı oldu, turnuvanın finalistleri Hisar Okulları'ndan TECHNOTIGERS takımı ve Avrupa Sınav Okulları'ndan EUROROBOTICS takımı da Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA ABD BİLETİ KAZANANLAR BELİRLENECEK

Turnuvalardan elde ettikleri başarılarla Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan takımlar ilk-ortaokul için 7-8 Mart, lise için 29 Şubat – 1 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan turnuvalarda maharetlerini gösterecek. Türkiye Şampiyonası’nda ipi göğüsleyen takımlar ülkemizi ABD’de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’ndan ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünyanın En Büyük Robotik TurnuvasıTürkiye
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