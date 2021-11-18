Dünyada 5 firma tarafından üretilen,  yeni nesil “In Row Cooler” ailesi

DİNÇER KARACALAR

Günümüzde bilginin dolaşım hızı artmış, insanlar birçok site ve sosyal medyalar aracılığıyla aradığı bilgiye ulaşıp, düşüncelerini paylaşıp, alışverişlerini yapıyor. Dolayısıyla, verilerin saklanmasındaki talebin ve iletişimdeki hızın önemi gittikçe artıyor. Bu durum veri merkezlerindeki doluluğunun gün geçtikçe artmasına ve veri merkezlerinin soğutulmasında yeni yöntemlerin ortaya çıkmasının yolunu açıyor. Kabin başına soğutma yükü arttıkça, inrow tipi hassas kontrollü klimalar kullanılarak, daha etkin ve verimli soğutma yapılabiliyor. Canovate Group’un şirketlerinden CoolAer İklimlendirme Sistemleri AŞ, dünyada 5 firma tarafından üretilen yeni nesil “In Row Cooler” ürün ailesini üretiyor.

İnrow tipi hassas kontrollü klimaların, bütün bir odayı soğutmak yerine, sadece kabini ya da kabinlerin olduğu kolidorda soğutma yaptığını anlatan CoolAer İklimlendirme Sistemleri AŞ Genel Müdürü Rıfat Kayapınar, şunları söyledi.

“İnrow tipi hassas kontrollü klimalar, bütün bir odayı soğutmak yerine, sadece kabini soğuttuğu için diğer soğutma cihazlarına göre oldukça avantajlıdır. Soğutulacak kabinin yanında olduğu için sıcak kör nokta oluşumunu önler. Yeterli soğuk havanın kabinlere ulaşmama riski yoktur. Bu yüzden bütün odayı soğutan sistemlere göre, daha yüksek dönüş hava sıcaklığında çalıştırılabilir. Bu yönüyle, diğer cihazlara göre oldukça ekonomiktir.” dedi.

Global markalar ile rekabet ediyor

İleri teknoloji üreten arge ve inovasyon odaklı Canovate Group’un şirketi CoolAer firmasının tamamen yerli mühendislik çözümleri ile ürettiği İnrow tipi hassas kontrollü klimalar, dünyanın sayılı markaları ile rekabet ediyor. Yeni nesil In Row Cooler ürünü, dünyada sadece 5 firma tarafından üretilebiliyor.

Cihazları tasarlarken müşteri taleplerini gözönünde bulundurduklarını kaydeden Rıfat Kayapınar, şunları belirtti:

“Veri merkezlerinde, en önemli konulardan birisi enerji verimliliğidir. İnrow tipi hassas kontrollü klimaları geliştirirken, verimlilik ve dayanıklılık noktası, bizim dikkat ettiğimiz önemli konulardan birisiydi. İnrow tipi hassas kontrollü klimalar ile küçük bir hacimde yüksek kapasite soğutma sağlıyoruz. Rakiplerimize göre, aynı hacimde daha yüksek soğutma kapasitesine sahip cihazlarımız bulunmaktadır ve duyulur soğutma oranımız 1’dir. CoolAer firması olarak, yeni nesil cihazlarımız ile global ölçekte fark yaratıyoruz. Aynı zamanda, kabin içindeki nem miktarının da sabit tutulması sağlanıyor. Bütün cihaza ait çalışma ve arıza verilerine uzaktan erişebilirken, bu verilerin kayıtları da tutuluyor. Veri merkezi alanından ciddi bir tasarruf sağlanıyor.” diye konuştu.

İnrow tipi hassas kontrollü klimaların özellikleri nelerdir?

**CoolAer ürün gamında nominal soğutma kapasiteleri 10kW,16kW,32kW ve 52 kW olan 4 adet ürün bulunmaktadır.

**Soğutma kapasitesi 10kW,16 kW ve 32 kW olan ürünler, 42U veya 47U yüksekliğinde 300x1000 veya 300x1200 Kabinde satışa sunulmaktadır. Yandan ve karşıdan üfleme modellerine sahiptir.

**Soğutma kapasitesi 52 kW olan ürün ise, 42U veya 47U yüksekliğinde 600x1000 veya 600x1200 Kabinde satışa sunulmaktadır. Sadece karşıya üfleme modeline sahiptir.

**Opsiyon olarak grafik ekranlı, kullanıcı dostu 7 ”renkli LCD ekran,

**4 adete kadar takım çalışması,

**4 üniteye kadar eş yaşlandırma,

**İnveter sürücü teknolojisi ile kapasite kontrolü yaparak maksimum verim sağlar.

**Tam ve kısmi yükte yüksek verimlilik,

**Hassas sıcaklık ve kontrolü sağlar. Nem kontrolü opsiyonel olarak sunulmaktadır.

**Opsiyonel olarak sunulan 3 kademeli, 3kW elektrikli ısıtıcı desteği ile nem alma prosesinde düşük üfleme sıcaklığının önlenmesi,

**Maksimum enerji verimliliği EER değeri 3'ün üzerindedir.

**Soğuk ve sıcak koridor kapama uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir.

**Yükseltilmiş zemin gerektirmez.

**Çalışır durumda değiştirilebilen EC Teknolojisine sahip-değişken hızlı fanlar vardır.

**İsteğe göre üstten ya da alttan bakır boru bağlantı imkanı,

**Sıcaklık ya da basınç farkına göre çalışma seçeneği,

**Enerji analizörü opsiyonu ile tüketim hesabı,

**SNMP desteği ile uzaktan erişim imkanı sunulmaktadır.