Diplomalarını alan 54 Türk uzman Akkuyu’da çalışmaya başlayacak

MOSKOVA - Diploma töreni, Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi Moskova Nükleer Enerji Enstitüsü (MEPhI) Rektörü Mikhail Strikhanov, Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, Akkuyu Nükleer A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Yuliya Zholobova, Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Zeynep Savaş, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdür Vekili İbrahim Halil Dere’nin katılımıyla gerçekleştirildi.







"SİZLERİ BÜYÜK BİR GELECEK BEKLİYOR"



Törende konuşan MEPhI Rektörü Mikhail Strikhanov, mezunları tebrik ederek, "Bugün burada, Rusya’nın ileri gelen üniversitelerinden biri ve Rosatom Devlet Kuruluşu için uzmanların yetiştirildiği temel üniversite olan Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi Moskova Nükleer Enerji Enstitüsü diplomalarını takdim etmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk nükleer güç santralini inşa etmekte olan Akkuyu Nükleer A.Ş. ile yürüttüğümüz verimli işbirliği çerçevesinde birkaç yıldır, Türkiye’nin nükleer sektörünün insan kaynakları potansiyelinin temelini oluşturan yüksek vasıflı uzmanları üniversitemizden mezun ediyoruz. Mesleki anlamda sürekli kendinizi geliştirmeniz ve çok iyi bir kariyer yapmanız için sizlere olanak sağlayacak olan derin bilgi ve deneyim edindiniz. Sizler, Türkiye’de bilim ve teknolojinin elit camiasını temsil edeceksiniz. Sizler ile tekrar karşılaşacağımızı, ama karşılaşacağımız yerin sizlerin çalışma yerleri olacağını düşünüyorum. Sizleri büyük bir gelecek bekliyor" dedi.





"MERSİN SİZLER SAYESİNDE ÇEKİM NOKTASI HALİNE GELDİ"



Akkuyu Nükleer A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Zholobova, genç uzmanları şu sözlerle kutladı:



"Bugün MEPhI’den 3’üncü dönem Türk uzmanları mezun oldu. Bundan dolayı biz de gururluyuz. Akkuyu Nükleer’in uzman yetiştirme programından mezun olan öğrenciler, sadece şirketimizde çalışmakla kalmıyor. Rusya’da aldıkları eğitim, onların potansiyelini de ortaya çıkardı. Şöyle ki, genç Türk meslektaşlarımız, Rusya ve dünyada düzenlenen sektörel yarışmalarda birinci sıralarda yer aldı. Aranızda Akkuyu NGS’nin inşa edildiği Mersin ilinden olanlar var. Yakında evinize dönecek ve memleketinizde sevdiğiniz işte çalışacaksınız. Tüm dünyada milyonlarca insan, iyi ve ilgi çekici bir iş bulmak için memleketlerini terk ederken, sizin sayenizde memleketiniz olan Mersin, eğitimli ve gelecek vaat eden uzmanların çekim noktası haline geldi."







"MEZUNLAR TÜRKİYE'NİN NÜKLEER TARİHİNDE ÖNCÜ OLACAK"



Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, nükleer uzmanlara olan talep giderek artarken nükleer sektörün ise enerji alanındaki en gelecek vaat eden sektör olduğunun altını çizdi. Frolov, şöyle sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu yıl, Rusya ile Türkiye arasındaki Hükümetlerarası Anlaşma’nın imzalanmasının 10’uncu yılını kutluyoruz. Ülkelerimiz Türkiye’deki ilk nükleer güç santralinin inşası konusunda 2010 yılında anlaşma sağladı, 2011 yılında da Türk vatandaşları arasından uzmanlar yetiştirmeye başladı. Nükleer teknolojilerin kullanılması, ekonominin sürdürülebilir şekilde kalkınmasını sağlar. Nükleer santraller, karbon emisyonlarını ortadan kaldırmakla kalmıyor, ekonomi için de istihdam yaratılması, yetkinliklerin ve bilimin geliştirilmesi, GSYİH’nin büyümesi ve enerji güvenliğinin sağlanması gibi doğrudan ve önemli etkiler yaratmaktadır. Nükleer uzmanlara gelişmekte olan tüm ülkelerde ihtiyaç duyulmaktadır. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun verilerine göre, şu anda 18 ülkede yapım aşamasında 55 yeni reaktör bulunuyor. Nükleer kulübe girip ek kapasite geliştirmek isteyen ülkelerin sayısı sürekli olarak artmaktadır. Mezunlarımız Akkuyu NGS’de çalışacak, Türkiye’nin nükleer enerji tarihinde öncü olacak ve yakında şirketimizde başarılı bir şekilde çalışan genç meslektaşlarına katılacaklar."







"AKKUYU NGS’DE ÇALIŞACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"



2020 yılında diplomalarını alan mezunlar arasında kırmızı diploma alan Özlem Arslan (28), 2013 yılında Akkuyu Nükleer’in programına başvurarak, tüm sınavları başarıyla geçerek Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi Moskova Nükleer Enerji Enstitüsü’ne (MEPhI) girdiğini kaydederek, "Diplomanın savunması kolay geçmedi. Bizim üniversiteden ve diğer üniversitelerden 13 öğretim üyesinin yer aldığı bir komisyon oluşturuldu. Ancak sonuç olarak beş aldım ve çok mutluyum. Diploma tezim, nükleer santrallerin devre dışı bırakılmasına ilişkin kuramsal bilgi içermektedir. Akkuyu NGS’de çalışacağım için mutluyum. Ülkemizin ilk nükleer güç santrali ile birlikte enerjinin geliştirilmesinde yeni bir aşamaya geçilecek. Ben de ilk mühendisler arasında yer alacağım" diye konuştu.







Bu arada, Mart 2018’de 35 Türk öğrenci, Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’nde (MEPhI) 'Nükleer santraller, tasarım, işletme ve mühendislik’ uzmanlık dalındaki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak yükseköğretim diplomalarını aldı. MEPhI’de 6,5 yıl eğitim gören ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm mezunlar, Akkuyu Nükleer A.Ş.’de işe alındı. 19 Şubat 2019’da 53 Türk öğrenci, MEPhI’deki eğitimlerini tamamlayıp diplomalarını alarak, şirkette çalışmaya başladı. Şu anda 120’den fazla Türk öğrenci Akkuyu NGS için personel yetiştirme programı kapsamında Rus üniversitelerinde eğitimlerine devam ediyor.