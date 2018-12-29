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Çin uzaya 6'sı gözlem amaçlı 7 uydu fırlattı

Çin uzaya 6’sı gözlem, biri deneysel iletişim amaçlı 7 uydu gönderdi.

Çin uzaya 6'sı gözlem amaçlı 7 uydu fırlattı

Çin uzaya 6’sı gözlem, biri deneysel iletişim amaçlı 7 uydu gönderdi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 19:33
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Çin uzaya 6'sı gözlem amaçlı 7 uydu fırlattı

PEKİN

Çin uzay6’sı gözlem, biri deneysel iletişim amaçlı 7 uydu gönderdi.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezinden fırlatılan Long March-2D roketiyle 6’sı Yünhay-2 serisi atmosfer gözlem, biri deneysel iletişim amaçlı 7 uydu yörüngelerine gönderildi.

Deneysel iletişim uydusunun modeline ilişkin bilgi verilmezken, Yünhay-2 serisi uyduların atmosfer ve uzayda gözlem, doğal afetlerin önlenmesi ve azaltılması ile bilimsel çalışmalar için kullanılacağı kaydedildi.

Çang'ı-4 insansız keşif aracını 7 Aralık'ta Ay'ın karanlık tarafına gönderen Çin, Çang'ı-5'i de gelecek yıl Ay'a göndermeyi planlıyor.

Mars'a ilk keşif aracını 2020'de gönderecek Çin, 2029'da da Jüpiter'e keşif misyonu yollamayı hedefliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇinUzayUyduönce Vatan
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