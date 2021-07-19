BUÜ’lü akademisyenin dünyada ilk kez kullanılacak projesine TÜBİTAK desteği

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyen tarafından geliştirilen ve patenti alınan proje, TÜBİTAK 1702 –Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Dünyada ve Türkiye’de ilk kez uygulanan proje; CNC makinelerinde bükülen ürünlerin anlık olarak yarıçap ölçümlerini gerçekleştiriyor.

Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Kaya’nın geliştirdiği teknoloji, BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin çalışmaları neticesinde sanayide uygulanmaya başladı. TÜBİTAK 1702 - Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme 2021-1. Çağrısı değerlendirme süreci tamamlanmış ve proje ortağı olan BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte hazırlanan ve Prof. Dr. Necmettin Kaya’nın patent sahibi olduğu proje başvurusu destek almayı başardı.

ONLARCA SEKTÖRDE KULLANILABİLECEK. Projenin içeriği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Necmettin Kaya; Sistemimiz silindirik sac, levha ve profil büküm yapılan CNC makinelerinde bükülen ürünlerin anlık olarak yarıçap ölçüm ve hesabını yapan bir uygulama olarak çalışıyor. Bu yöntem ile hesaplama algoritmasının makineler üzerine uygulaması yapılacak. Mevcut durumda mastar ile yapılan ölçümlere gerek kalmadan lazer mesafe sensörlerinden alınacak veriler işlenerek operatörün anlık olarak yarıçap ölçümlerini görmesi sağlanacak. Türkiye’de ve dünyada ilk defa gerçekleştirilecek olan ölçüm sistemi sayesinde büküm süreleri yarı yarıya kısalarak zamandan tasarruf sağlanacak ve geometrik doğruluk hassasiyetleri artmış olacak. Bu makineler ile üretilen silindirik ürünler denizcilik, inşaat, tekstil, gemi sektörü, rüzgâr enerjisi, otomotiv, havacılık, ısıtma havalandırma, güç santralleri ve madencilik sektörlerinde kullanılıyor. 24 ay sürecek olan projede Bursa’da bulunan bir sanayi kuruluşu Müşteri Kuruluş vasfı ile projenin yürütücüsü olacak” diye konuştu.

SİZİN TEKNOLOJİNİZ DE HAYATA GEÇSİN.. BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam ise 2021 yılı içerisinde TÜBİTAK 1702 - Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programının yeni çağrısının (2021-2) çıkması beklediklerini açıkladı. Akademisyenlere ve proje çalışması yapan herkese seslenen Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam; “TÜBİTAK 1702 - Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme 2021-1. Çağrısı toplamda 13 üniversite ve 1 teknopark firması tarafından geliştirilen yaklaşık 13 milyon TL değerinde 20 teknolojinin sanayiye aktarılması amacıyla 18 proje başvuru destek almayı başardı. Eğer sizin de patentiniz, patent başvurunuz, patentlenebileceğini düşündüğünüz bir teknolojiniz var ise Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile iletişime geçmenizi önemle rica ediyoruz. Birlikte sizin teknolojinizi de hayata geçebiliriz” dedi.