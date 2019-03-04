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Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başladıklarını belirtip, "Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren KOBİ'lere uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz. Ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyenleri de teşvik edeceğiz. Buna seracılık yatırımları da dahil. Bu manada dijitalleşmeden seracılık yatırımları da faydalanabilecek. Çağrımızın üst limiti 1 milyon lira ve daha da önemlisi bunun 300 bin lirası hibe şeklinde" dedi.

Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başladıklarını belirtip, "Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren KOBİ'lere uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz. Ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyenleri de teşvik edeceğiz. Buna seracılık yatırımları da dahil. Bu manada dijitalleşmeden seracılık yatırımları da faydalanabilecek. Çağrımızın üst limiti 1 milyon lira ve daha da önemlisi bunun 300 bin lirası hibe şeklinde" dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:26
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Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başladık

AYDIN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlenen sanayi istişare toplantısına katıldı. Toplantıya, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Metin Yavuz ve Bekir Kuvvet Erim, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın ile sanayiciler katıldı.

TİCARETLEŞMEYE DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, buradaki konuşmasında, "KOSGEB yeni bir çağrıya çıktı. Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başladık.  Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren KOBİ'lere uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz. Ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri de teşvik edeceğiz. Buna seracılık yatırımları da dahil. Bu manada dijitalleşmeden seracılık yatırımları da inşallah faydalanabilecek. Çağrımızın işletme başına üst limiti 1 milyon lira ve daha da önemlisi bunun 300 bin lirası hibe şeklinde. Başlattığımız programlarla sanayicimizin rekabet gücünü arttırıyor ve teknolojik değişimin getirdiği risklere karşı temellerimizi inşallah sağlamlaştırıyoruz" dedi.

'ÇÖZÜM ODAKLI HÜKÜMET OLDUK'

"Attığımız adımları milli teknoloji ile ve güçlü sanayi vizyonumuzla şekillendiriyoruz" diyen Bakan Varank şöyle devam etti:

"Küresel rekabette iddialı olmak ve her zaman üst sıralarda yer almak en önemli hedefimizdir. Bunun için de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndaki yetkinliklerimizi zenginleştirmek hatta bu anlamda fırsat pencerelerini yakalayarak, dünyadaki eylimlere yön vermek gayretindeyiz. Savunma sanayideki başarılarımız ortadadır. Kısa bir zamanda nereden nereye geldiğimiz bellidir. Türkiye'nin en büyük havacılık ve teknoloji festivali geçen sene yapılmıştı. Tüm teknoloji fuarının başvuruları açıklandı. Şimdiye kadar 6 bin 774 takım Teknofest'e başvurdu. Bir önceki yıla göre yüzde 60'lık artış söz konusudur. Gençlerimiz meraklı ve ilgili olduğunu gösteriyor ve her şeyin farkındalar."

Türkiye'nin gelişen potansiyeli hızla adapte olma kapasitesi, kabiliyeti olduğunu vurugulayan Bakan Varank, "Biz, her zaman çözüm odaklı bir hükümet olduk. Bununla birlikte hızımızı daha da çok artırdık. Daima sizlerin yanındayız. Sizden beklentimiz üretime odaklanmanız. Son dönemlerde istihdamı artırmak adına önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Aralık ayı itibariyle yeni işe giren çalışanın SGK primlerini ve maaşını biz ödeyeceğiz. Eğer kadın genç ve engelli istihdam ederseniz bu süre 18 aya çıkacaktır. Şartları sağlamaya devam ederseniz prim ve vergi ödemelerine 9 ay daha devam edeceğiz. Türkiye ekonomisine güvenin. İşlerinizi büyütmekten çekinmeyin. Elbette desteklerimiz sadece istihdamla sınırlı değil. OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi devreye soktuk. Bakanlığımızın sera yatırımı desteklerini artırdık. Bundan böyle 25 dekarlık yatırımlarda öncelikli yatırımları teşvik planlarından faydalanacak. Seracılıkta minimum seracılığı 40 dekardan 20 dekara indirdik. Aydın seracılık anlamımda büyük bir potansiyele sahiptir. Seracılık teşviklerinden faydalanarak burayı Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi haline getireceğiz" dedi.

'BAKANLARIN AYDIN'A GELİŞİNDEN RAHATSIZ OLANLAR VAR'

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bakanların Aydın ziyaretlerinden rahatsız olduğunu belirten Bakan Varank, "Biz Aydın'a hizmet etmek, potansiyeli ortaya çıkarmak için geliyoruz. Üstelik Özlem Hanım'a (CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu) her türlü probleminde yardımcı olmaya çalıştım. Bu tutum Aydın'ın misafirperverliğine yakışmıyor. Aydın'ın son dönemlerde yerel yönetim olarak duraklama yaşadığını üzülerek görüyorum. Aydın, hizmetler konusunda maalesef sınıfta kalmış. Bilboard belediyeciliği yapılmış. Aydın'da Büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasında bir uyum yakalanamamış. Biz, Aydın'da kendisini ve partisini değil, Aydınlıları düşünen muhataplar görmek istiyoruz. Cumhur İttifakı adayları olarak Aydın'ı hak ettiği noktaya ulaştırmayı istiyoruz. Değerli dava arkadaşımız Mustafa Savaş'ın Aydın için projeleri ve büyük hayalleri var. Ben de Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak kendisinin tüm projelerine destek vereceğim" diye konuştu.

Bakan Varank, toplantının ardından esnaf ziyaretleri için Çine'ye hareket etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankDijital Teknoloji
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