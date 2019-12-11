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Bir devir bitiyor! 31 Aralıktan itibaren kullanılamayacak

WhatsApp, yeni yıl itibarıyla destek vermeyi keseceği telefonları açıkladı.

Bir devir bitiyor! 31 Aralıktan itibaren kullanılamayacak

WhatsApp, yeni yıl itibarıyla destek vermeyi keseceği telefonları açıkladı.

11 Aralık 2019 Çarşamba 15:45
8 Okunma
Bir devir bitiyor! 31 Aralıktan itibaren kullanılamayacak

WhatsApp, 31 Aralık 2019 itibarıyla Windows Mobile ve iOS 7 ile alt sürüm işletim sistemini kullanan telefonlarda yeni yılda artık çalışmayacak.

iPhone (ilk jenerasyon), iPhone 3G ve iPhone 3G S model cihazlarda WhatsApp artık bulunmuyor. iPhone 4 ile iPhone 4S model telefonlarda da WhatsApp dönemi bitmiş durumda.

TOPLU MESAJ YOLLAMA ÖZELLİĞİ DE KALKIYOR

WhatsApp'ta kullanıcılar toplu mesaj yollama özelliğini bugüne dek rahatça kullanabiliyordu. Ancak bu mesajların amaç dışı kullanılmaya başlaması üzerine kullanıcılar büyük bir rahatsızlık duymaya başladı. Reklam şirketleri ve firmaların toplu mesajlarla kullanıcıları rahatsız etmesine engel olmak için bu özelliği yasaklayacak.

HATASI OLAN GÜNCELLEME

WhatsApp güncellemesi her zaman kullanışlı özelliklerle gelmiyor. Bir önceki güncelleme, kullanıcıları Online yani Çevrimiçi bırakıyor. Siz haberiniz yokken de herkese WhatsApp'ta görünüyor olabilirsiniz. Birçok cihazda görünen sorun, uygulamanın arka planda sürekli aktif kalmasına neden oluyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
WhatsAppYeni YılDestek Vermeyi Kesecek
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