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BİLİM YOLCULUĞUNDAKİ UMUDUMUZ, GENÇLERİMİZ 

Onlar birbirinden bağımsız gibi görünse de beraber oluşturdukları takımın birer bilim elçisi gibiler. Ülkemizin bilim gençlerinden bazılarının yoğun hazırlık içerisinde oldukları bir yarışmaları var.

05 Temmuz 2022 Salı 15:57
BİLİM YOLCULUĞUNDAKİ UMUDUMUZ, GENÇLERİMİZ 

AYNUR AYAZ

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan yarışma Türkiye’deki üniversite öğrencileri arasında yapılan bir yarışma. Her sene, yarışma kurucuları tarafından, 3 farklı nadir bir genetik hastalık seçiliyor. Öğrenciler en az 3, en fazla 5 kişilik takımlardan oluşturularak çalışmak istedikleri nadir genetik hastalığı seçiyorlar. İki aşamadan oluşan yarışmada ilk aşama sosyal farkındalık oluşturma aşaması. Ve en önemli ayaklardan biri olarak geçiyor. 

Bu özel yarışmacı bilim gençleri sosyal farkındalık projesi bularak, küçük çalışmalarla beraber toplam 50 puana ulaşmak zorundalar. Onları tanımak da, yarışmanın birer parçası. Bu turu geçen her öğrenci, “Tedavi nasıl geliştirilir?”, “Bir proje nasıl yapılır?”, “CRISPR-CAS nedir, nasıl yapılır? “ başlıkları altında eğitim alacak ve tedaviyi geliştirmeye çalışacak.

WU SENDROMU SOSYSL FARKINDALIK PROJESİ 

Yarışmacı takımı:

Aleyna Yavuz. Biruni Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 2.sınıf öğrencisi.

Takım arkadaşları: Leyla Büyükdereli (Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 2.sınıf), Mustafa Can Caner (Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 2.sınıf),

Seyed Mohammad Amin Seyed Nazarzadeh (Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 2.sınıf) ve Zeynep Nur Keskin (Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 3.sınıf)

Radichal (Rare Disiase Challenge) adlı bir yarışmaya katılan bu ekip Radichal; Moleküler Biyoloji ve Genetik öğretim görevlisi

Dr. Cihan Taşdan' ın öncülüğünde 2020 yılında oluşturulan, üniversite öğrencilerinin nadir hastalıklara sahip bireyler için çözüm bulmaları ve sonunda genetik mühendisliğiyle bir genetik tedaviye ulaşmalarını öngören ayrıca bu hastalıklara farkındalık oluşturmalarını amaçlayan uluslararası bir yarışma.

Takımlarının adı gen ( Ebevenyden çocuğa aktarılan kalıtımın temel birimi.) ve utopia ( insanların birbiriyle uyum içinde çalıştığı ve mutlu olduğu toplum.) kelimelerinin birleşiminden gelen Genetopia. Yani genlerin uyum içinde çalıştığı en iyi hali anlamını taşıyor.

Nadir bir hastalık olan Wu Sendromu üzerinde çalışma yapmaya karar veren ekip şimdi büyük hazırlıklar içerisinde.

WU SENDROMU NEDİR?

Wu sendromu insanlarda bulunan GRIA3 adlı gende oluşan mutasyondan kaynaklı glutamat adını alan nörotransmitter ( sinir sisteminde iletişimi sağlayan kimyasallar) maddede artışın gözlemlendiği ve bundan kaynaklı olarak zihinsel işlevsellikte bozuklukla karakterize edilen gelişimsel dönemde kendini gösteren uyumsal davranışlardaki bozulmalarla ilişkili nadir bir hastalıktır. Wu sendromu; otistik davranış, kasılma nöbetleri, orta düzeyde zeka geriliği, distal kas zayıflığı vb. semptomlar gösterebiliyor.

Genetopia takımı, @genetopia22 ismi ile sosyal medya paylaşımları yapıyorlar.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BilimBilim YolculuğuAynur AyazWu SendromuGenetopia
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