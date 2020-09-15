Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1108
ALTIN
470.010
DOLAR
7.4708
STERLİN
9.6371
EURO
8.8585
Red Bull Sky Tour, Marmaris’te nefes kesecek
Red Bull Sky Tour, Marmaris’te...
Bilim insanları Venüs’te yaşam belirtisi keşfetti
Bilim insanları Venüs’te yaşam belirtisi...
Koronavirüs aşısında siber tehdit
Koronavirüs aşısında siber tehdit
'Rüzgarın virüsü kısa mesafede bulaştırma riski var'
'Rüzgarın virüsü kısa mesafede bulaştırma...
Bursaspor'da deneyim sorunu
Bursaspor'da deneyim sorunu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bilim insanları Venüs’te yaşam belirtisi keşfetti

İngiliz ve ABD’li bilim insanlarının Venüs gezegeninin atmosferinde, olası yaşam belirtisine işaret eden biyolojik kökenli olabilecek fosfin maddesi keşfettikleri bildirildi

15 Eylül 2020 Salı 11:55
12 Okunma
Bilim insanları Venüs’te yaşam belirtisi keşfetti

İNGİLTERE - İngiltere’de Cardiff Üniversitesi (İngiltere) ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (ABD) bilim insanlarıVenüs gezegeninin atmosferinde olası yaşam belirtisine işaret eden biyolojik kökenli olabilecek fosfin maddesi keşfetti. Gezegenin atmosferindeki bulutlarda ise sıcaklığın 50 santigrat olduğu ifade edilirken; bu bulutların içerisinde fosfin gazının tespit edildiği belirtildi. Araştırmacılar, fosfin tespitinin kendi başına ‘mikrobiyal yaşam için sağlam bir kanıt’ olmadığını, gezegende potansiyel olarak bilinmeyen jeolojik veya kimyasal süreçlerin meydana geldiğinin bir göstergesi de olabileceğinin altını çizdi. Uzmanlar, Venüs’ün bulutlarındaki gazın daha iyi araştırılması gerektiğini ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bilim InsanlarıVenüsYaşam Belirtisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boğaziçi Üniversitesi'nden "Robot öğretmen" projesi
Boğaziçi Üniversitesi'nden "Robot öğretmen" projesi
Atakan Taşur'dan Mail Dolandırıcılığına Dikkat Çağrısı 
Atakan Taşur'dan Mail Dolandırıcılığına Dikkat Çağrısı 
“Turistlerin hayatını kolaylaştıracak mobil tatil uygulaması hizmette”
“Turistlerin hayatını kolaylaştıracak mobil tatil uygulaması hizmette”
Yarının teknolojileriyle; bugünün lojistiğini yönetmek mümkün!
Yarının teknolojileriyle; bugünün lojistiğini yönetmek mümkün!
Bayraktar Akıncı TİHA 30 bin feet testini geçti...
Bayraktar Akıncı TİHA 30 bin feet testini geçti...
Yamula Barajı'nda 7,5 milyon yıllık fosil
Yamula Barajı'nda 7,5 milyon yıllık fosil
Twitter’a siber saldırı
Twitter’a siber saldırı
Oyuncu markası, taşınabilir yeni oyun bilgisayar modelini Türkiye’de satışa çıkardı
Oyuncu markası, taşınabilir yeni oyun bilgisayar modelini Türkiye’de satışa çıkardı
Havaya yaydığı titreşimle koronavirüsü etkisiz hale getiriyor
Havaya yaydığı titreşimle koronavirüsü etkisiz hale getiriyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans