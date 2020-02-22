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Bilim Heyeti Antarktika'da

Bilim Heyeti Antarktika'daki Türk Üssü'ne ulaştı

22 Şubat 2020 Cumartesi 17:56
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Bilim Heyeti Antarktika'da

(DHA)

Türkiye’nin Antarktika’ya düzenlediği 4. Bilim Seferi kapsamında yola çıkan ekip, geçici Türk Bilim Üssü’nün bulunduğu Horseshoe Adası’na ulaştı. Sefer Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, zorlu koşullar altında gerçekleşen seyahatin ardından kıtaya ayak bastıklarını ve bilimsel faaliyetlerin başladığını söyledi.

Antarktika’da Dismal Adası’na GNSS istasyonunun kurulmasının ardından seferine devam eden Türk Bilim Heyeti, geçtiğimiz yıl faaliyete geçen geçici Türk Bilim Üssü’ne ulaştı. Bilim heyetinin üsse ulaşmasının ardından hep birlikte İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi. Bilim heyetini adada karşılayan ise; üs ve çevresini Türk ekibiyle paylaşan penguen ve foklar oldu.

Heyet, yolculuğun tüm aşamalarını an be an takip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a üsse ulaştıklarının bilgisini verdi.

Bilim heyeti daha sonra Prof. Dr. Ersan Başar liderliğinde bölgeyi tanıma turu gerçekleştirdi. Bilim heyeti araştırma yapacakları bölgelerle ilgili fizibilite çalışması yaptı. Zorlu doğa koşulları ve anlık değişen meteorolojik durumlara rağmen seferin başarılı bir şekilde sürdüğünü söyleyen Sefer Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, “Horseshoe Adası’nda iki adet GNSS istasyonu kuracağız. Aynı zamanda bir yıl önce kurduğumuz meteoroloji istasyonumuzun bakımını yapacağız. Bilimsel çalışmalarda da göl ve deniz suyu örneklemesi yapılacak. Ayrıca karadan da toprak, taş, bitki örnekleri de alınacak. Bizim bilim insanlarımızın yanında bu yıl iki de misafirimiz var. Belarus ve Bulgaristan’dan gelen iki bilim insanı da bizimle birlikte çalışıyor. Diğer ülkelerle işbirliklerine çok önem veriyoruz” dedi.

14 milyon kilometrekarelik alanıyla dünyanın 5'inci büyük kıtası olan Antarktika, Güney Yarımküre'nin en güneyinde yer alıyor. Dünyadaki tüm tatlı su rezervininin yüzde 75’i Antarktika’da bulunuyor. Kış mevsiminde yaklaşık 18 milyon kilometrekareyi bulan deniz buz alanı, yazın 2-3 milyon kilometrekareye kadar düşüyor. Deniz buzları iklim sistemini dengelerken, besin zincirinin başlangıcı olan alglerin birikimini sağlıyor, çeşitli canlılara yuva ve üreme alanı oluyor.

Antarktika, barındırdığı zengin doğal kaynakların yanı sıra iklim araştırmaları, jeofizik, biyoloji, uzay bilimleri ve diğer birçok bilim dalları için "doğal laboratuvar" özelliği taşıyor. Bilim insanlarının çeşitli alanlarda araştırmalar yaptığı kıtada, zengin maden rezervlerinin de bulunduğu tahmin ediliyor. Kıtaya penguenler, foklar, balinalar, kuşlar ve çeşitli hayvanlar ev sahipliği yapıyor.

Üslerin neredeyse yarısı ulaşımı kolay ve yaşama elverişli olan Antarktik Yarımadası'nda konumlanırken, Güney Kutup Noktası gibi zorlu koşulları olan bölgelerde de üsler yer alıyor. Çoğu bilim üssü yalnızca yaz aylarında faaliyet gösterirken, bazı üslerde yıl boyunca çalışılabiliyor. Türkiye de son yıllarda Antarktika'da önemli bilimsel çalışmalara imza atıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda 4. Ulusal Bilim Seferi'ni düzenleyen Türkiye, kurduğu geçici üsle Antarktika'daki araştırmalarını bir üst seviyeye çıkarmayı ve danışman ülke statüsüne geçmeyi hedefliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntarktikaTürk ÜssüTürkiye Antarktika
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