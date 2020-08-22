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Bayraktar Akıncı TİHA 30 bin feet testini geçti...

Bayraktar Akıncı TİHA 30 bin feet irtifayı başarıyla geçti...

22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:41
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Bayraktar Akıncı TİHA 30 bin feet testini geçti...

İstanbul (DHA) 

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) kritik bir eşiği daha geçti. Bayraktar AKINCI TİHA'nın devam eden testleri kapsamında PT-1 olarak adlandırılan ilk prototipi, 30 bin feet  irtifanın üstüne çıktı. 

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın testleri devam ediyor. Bu kapsamda AKINCI TİHA'nın PT-1 olarak adlandırılan ilk prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar Akıncı Uçuş Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı. 

YÜKSEK İRTİFA TANIMLAMA TESTİ GEÇİLDİ

Bayraktar AKINCI TİHA PT-1, geceden başlayan hazırlıkların ardından Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi kapsamında 06.16'da havalandı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen ve 30 bin feet irtifanın (Yaklaşık 9.15 km) geçildiği uçuş 3 saat 22 dakika sürdü. Bayraktar Akıncı TİHA, gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 09.38'de başarıyla indi. İki prototiple devam eden testlerde Bayraktar AKINCI TİHA, böylece beşinci başarılı uçuşunu gerçekleştirdi. 

SELÇUK BAYRAKTAR: 30 BİN FEET İRTİFADAYIZ

Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk prototipi PT-1'in uçtuğu Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni yöneten Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, şunları söyledi: 

"Bayraktar AKINCI Prototip 1 insansız hava aracımızla sabah 06.00 sularında Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testini gerçekleştirmek üzere havalandık. Geceden itibaren hazırlıklarımız devam etti. Şu anda 30 bin feet'deyiz ve yaklaşık yarım saattir bu irtifadayız. Bu irtifada bazı denemelerimiz olacak. Daha düşük irtifalarda da sistem tanımlama denemelerimizi tamamlayıp inmeyi planlıyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun."  

İLK UÇUŞ 6 ARALIK 2019'DA YAPILDI

İlk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde yapan Bayraktar AKINCI TİHA, bugüne kadar iki prototiple beş başarılı uçuş testi gerçekleştirdi. Proje kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA'nın yıl sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bayraktar Akıncı TİHA30 Bin Feet
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