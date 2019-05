Bakan Varank: Yerli otomobilde prototip, 2019 sonunda çıkacak

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan yerli otomobil sunuma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na atanan CEO ile ekibinin, son derece tecrübeli ve profesyonel olduğunu belirten Varank, "Çok özverili çalışıyorlar. Arkadaşımızın gelmesiyle aslında asıl proje de başlamış oldu. İş akışları ortaya çıkarıldı. İş akışları planlandığı gibi devam ediyor. İnşallah 2019 yılı sonunda bir prototip ortaya çıkaracaklar. Türkiye’nin otomobilinin prototipini görmüş olacağız. Şu anda iki boyutlu çizimler tamamlandı, oldukça güzel bir araç ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımıza iki boyutlu çizimlerini arz etti" dedi.



'SÜREKLİ MESAJ ALIYORUZ'



Bakan Varank, projede her şeyin planlandığı gibi gittiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"2019 yılı sonunda bir prototip ortaya çıkacak, 2022 yılında inşallah araçlarımızı caddelerimizde göreceğiz. Şu anda planda bir sıkıntı yok. Girişim gurubu çağı yakalamış, bu fırsat penceresini değerlendirmiş olarak bir modeli ortaya çıkaracak. Bu modelin tutulacağına inanıyorum. Ortaya koyacakları araç sınıfının en iyisi bir elektrikli otomobil olacağı için pazar sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyorum. Bunun için elektrikli araçların altyapısı ile ilgili işlemleri en kısa zamanda Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Çağın gereklerine uygun bir otomobil ortaya çıkaracağından ihracatı da yakalayacağımıza inanıyorum. Vatandaşlarımızdan, kamu kurumlarından, kamu görevi yapan sivil toplum kuruluşlarından ,'şu araç çıksa da kendi aracımıza binsek' diye sürekli mesajlar alıyoruz."



'300 KİŞİYE ULAŞACAK'



Bakan Varank, 3 boyutlu çizim ve mühendislik çalışmalarının sürdürüldüğünü, şu an projenin Ar-Ge boyutu ile ilgili faaliyetlerde 40 kişilik mühendis ağırlıklı ekibin sadece şirket içinde çalıştığını belirtti. Mühendislik grubunun büyüdüğünü kaydeden Varank, "Yıl sonuna kadar 300 kişiye ulaşması bekleniyor. Yeni bir Ar-Ge merkezine taşınacak. İnşallah Türkiye’nin otomobili girişim grubunun Ar-Ge merkezinin de yeni yerini açıklayacağız ve açılışını yapacağız" dedi.



'TÜM SEKTÖRÜ DÖNÜŞTÜRECEK'



Dünya pazarında elektrikli araçlara yönelen eğilim olduğuna değinen Varank, şunları kaydetti:



"Emisyonlarla ilgili özellikle Avrupa'da çıkan problemler bu süreci hızlandırdı. Elektrikli otomobillerin piyasaya çıkmasıyla sürüş teknikleri, akıllı şehircilik uygulamaları, otomobil yazılımları gibi alanlarda teknoloji hızla gelişiyor. Elektrikli otomobile dönülmesiyle bütün sanayi de değişmeye başladı. Dolayısıyla biz Türkiye’nin otomobili projesini sadece bir otomobil projesi olarak değil tüm sektörü dönüştürecek, Türkiye’deki otomotiv endüstrisini dönüştürecek bir proje olarak görüyoruz. Otomotiv sektörünün dönüşümünde gelişecek mobilite ekosistemi de yeni teknolojilerin geliştirilmesinde Türkiye için önemli bir fırsatlar doğuracak. Bu sadece bir Ar-Ge projesi değil, tabiri caizse bir marka yaratma projesi."



Bakan Varank, Ar-Ge projesi olarak ortaya çıkarılacak ürünün ihtiyacı karşılayabilecek kadar üretilmesi; yedek parçasının, satış ağının, bayi ağının, iyi planlamasını gerektiğine vurgu yaparak, "Burada Türkiye’nin otomobilini bir marka olarak ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Şu an için 15 yıllık bir plandan bahsediyoruz. 15 yılda 5 model 3 facelift (güncelleme) yapılması düşünülüyor. Bunu özel sektörümüz gerçekleştiriyor, biz de devlet olarak, 'ne yapabiliriz, nasıl katkılarda bulunabiliriz' onun gereğini yapıyoruz" dedi.