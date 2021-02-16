Bakan Varank: Uzay ve havacılık sanayimizi güçlendirecek teknolojileri geliştirebiliriz

ANKARA - Bakan Varank, 'Birleşik Krallık Teknoloji Haftası' etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Varank, pandemiyle birlikte dijitalleşme ve teknolojik dönüşümün daha önce hiç olmadığı kadar gündeme girdiğini belirtti. Bakan Varank, yeni dönemin şartlarına uyum sağlamak ve doğurduğu fırsatları değerlendirmek gerektiğini kaydederek, "Yeni dönemde ilişkilerimizin daha da gelişmesi ve derinleşmesi adına bu etkinlik önemli bir adım olacak. Birleşik Krallık, Brexit sürecinde ülkemizin de içinde bulunduğu 60’tan fazla ülke ile ticarette devamlılık anlaşması imzaladı. Bu anlaşmalar, 1,2 trilyon dolarlık ticareti kapsıyor. İngiltere, küresel ekonomide taşıdığı kritik önemin yanı sıra, üretim ve tedarik zincirleri bakımından bizim de en büyük ticaret ve yatırım ortaklarımızdan biri. Özellikle, ihracatımızın lokomotifi olan Türk otomotiv sanayi ile beyaz eşya ve hazır giyim sektörleri için çok önemli bir pazar" dedi.



'GEREKLİ ORTAMI OLUŞTURMAYA HAZIRIZ'



Bakan Varank, Türkiye ekonomisinin salgın sürecinde güçlü sanayi altyapısı sayesinde iyi bir performans sergilediğini belirterek, "2020 yılını Uluslararası Para Fonu tahminlerine göre yüzde 1,2, JP Morgan’a göre ise yüzde 1,9 pozitif büyümeyle tamamlayacağız. 2020 yılı son çeyreğinde imalat sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10’un üzerinde artış kaydederek G-20 ülkeleri arasında Türkiye’yi zirveye taşıdı. Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağımız hukuk ve ekonomi alanındaki reform gündemimizle, Türkiye’yi uluslararası yatırımcılar bakımından çok daha cazip kılacak bir ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Ben bu toplantı vesilesiyle, tüm yatırımcıları Türkiye’nin yeni dönemde yükselen cazibesinden istifade etmeye davet ediyorum. Bizler bakanlık olarak, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizle birlikte her türlü kolaylığı sağlamaya ve gerekli ortamı oluşturmaya hazırız" diye konuştu.



'BU DÖNÜŞÜMÜ BÜYÜK BİR AVANTAJA ÇEVİREBİLİRİZ'



Bakan Varank, Avrupa Birliği'ndeki (AB) gelişmeleri de yakından takip ettiklerini kaydederek, "Pandemi süreciyle birlikte AB, sanayinin ekolojik ve dijital dönüşümüne yönelik Yeni Sanayi Stratejisi çalışmalarına hız verdi. Bunu ekonomik toparlanmanın da bir aracı olarak görüyorlar. Biliyorsunuz, sanayinin dönüşümü ve emisyon azaltım faaliyetlerinin getireceği maliyet karşısında, üretimin üçüncü ülkelere kaymasını önlemek amacıyla, AB, 2 mekanizmayı hayata geçiriyor; Bunlardan ilki, Sınırda Karbon Düzenlemesi, diğeri ise Döngüsel Ekonomi Düzenlemeleri. AB’deki bu gelişmeleri iyi okur ve gerekli önlemleri zamanında hayata geçirebilirsek bu dönüşümü büyük bir avantaja çevirebiliriz. Bu anlamda, Türkiye ile Birleşik Krallık’ın, ekonomi, bilim ve teknoloji alanlarındaki iş birliğini güçlendirmesinin AB pazarlarındaki rekabetçi konumumuzu korumak bakımından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye olarak izlemekte olduğumuz yenilikçi politikalarla yeni bir büyüme hikâyesi yazmak istiyoruz. Bu amaçla ilan ettiğimiz 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz kapsamında katma değerli üretim ve kritik teknolojilerde atılım yapmamızı sağlayacak yol haritalarını bir bir hayata geçiriyoruz. 2021-2025 yılları arasında ülkemizin yapay zekâ alanındaki çalışmalarını ortak zemine oturtacak Ulusal Yapay Zekâ Stratejimizi hazırladık" ifadesini kullandı.



'BİRLEŞİK KRALLIK İLE GELİŞTİREBİLİRİZ'



Bakan Varank, uluslararası iş birliğinin en yoğun görüldüğü alanlardan birinin de uzay olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Ülkemizin uzaydaki yol haritası olacak Uzay Programıyla, uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyonumuzu ve stratejik hedeflerimizi ortaya koyduk. Programın başarıya ulaşması ve sürdürülebilirliği açısından uluslararası iş birlikleri geliştirmek elzem. Bu kapsamda, uzay ve havacılık sanayimizi güçlendirecek, uzaya bağımsız erişim imkânı sağlayacak tesis ve teknolojileri birlikte geliştirebilir, insan kaynağımızı artırabiliriz. Benzer biçimde, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da teyakkuzda olmamız gerekiyor. Bu doğrultuda, 2017 yılından bu yana Antarktika’daki bilimsel faaliyetlerimize hız kazandırdık. Kıtada geçici bilim yerleşkemizi kurduk. Birleşik Krallık Kutup Araştırma Kurumu ve Rothera Bilim Üssü ile ortak çalışmalar yapabilmek amacıyla TÜBİTAK aracılığıyla görüşmeler başlattık. Nihai hedefimiz, kalıcı bilim üssümüzü kurarak danışman ülke konumuna geçmek. Bu alanda Birleşik Krallık’ın vereceği desteği çok önemsiyoruz. Malumunuz, ülkelerimiz Avrupa Birliği’nin uluslararası araştırma ve geliştirme programlarına katılım sağlıyor. Türkiye’nin bu programda en fazla iş birliği yaptığı 5'inci ülke Birleşik Krallık."