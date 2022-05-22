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Atatürk, Aydınlanma ve Matematik

Dr. Mehmet Özdemir’in “Atatürk, Aydınlanma ve Matematik” kitabı çıktı.

22 Mayıs 2022 Pazar 16:40
Atatürk, Aydınlanma ve Matematik

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Dr. Mehmet Özdemir’in “Atatürk, Aydınlanma ve Matematik” kitabı çıktı.

Dr. Mehmet Özdemir’in 100'ün üzerinde kaynak kullanarak uzun süredir üzerinde çalıştığı 132 sayfalık kitabın ilk basımı yapıldı.

Özdemir, “Atatürk, Aydınlanma ve Matematik” kitabını yazmaktaki amacının; geniş kitlelerin Atatürk'ün aydınlanmacılığının ve bütün başarılarının düşünsel kaynağının, O'nun matematiksel düşünme kapasitesiyle ilişkili olduğunu anlaması olduğunu ifade etti. 

Arel Kitap’tan çıkan “Atatürk, Aydınlanma ve Matematik” kitabı raflarda yerini aldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dr. Mehmet ÖzdemirAtatürkAydınlanma Ve Matematik
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