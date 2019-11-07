ASUS ROG Mothership Türkiye’de satışa çıktı

İSTANBUL - Standart masaüstü bilgisayarların yerini alacağı düşünülen ROG GZ700’ün, farklı ve dikkat çeken tasarımıyla dizüstü oyun bilgisayarlarının formunu yeniden tanımlayacağı belirtildi. Marka tarafından yapılan açıklamada; klavyesi sökülerek farklı kullanım senaryolarına imkan tanıyan dizüstü oyun bilgisayarının, laptop formunda kullanılırken de kasasının yüzeye çarpraz yerleşerek hem gelişmiş soğutma hem de çok daha zengin bir ses deneyimi sunduğu aktarıldı.

Donanım detaylarında ise verilen bilgiler şu şekilde; “Özel tasarım alüminyum gövdeye sahip ROG GZ700'ün 17,3 inçlik Full HD ekranı ultra akıcı 144 Hz yenileme hızında ve 3 ms tepki süresine sahip. Ayrıca oyunlarda yırtılmaların önüne geçen NVIDIA teknolojisi G-SYNC barındırıyor. Özellikle 3 ms tepki süresinin de rekabetin yoğun olduğu oyunlarda avantaj sağladığı aktarıldı. Marka yetkilileri donanım tarafındaki diğer detayları şu şekilde özetledi; Intel'in en üst düzey Core i9 işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 2080 Serisi harici grafik işlemcisiyle çalışan ASUS ROG GZ700, gelişmiş soğutma sistemi sayesinde hem işlemciyi hem de ekran kartını standart hızların çok üstüne aşırtarak rakipsiz performans sağlıyor.



Açıklamada, günümüzde bilinen dizüstü bilgisayar algısını tümüyle değiştiren, farklı ve yenilikçi tasarıma sahip yapısını üst seviye PC donanımıyla birleştiren oyun bilgisayarı ASUS ROG GZ700’ün, oyun severlere farklı bir kullanıcı deneyimi sunacağı bilgisi verildi.