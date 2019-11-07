Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102681
ALTIN
273.501
DOLAR
5.7373
STERLİN
7.3824
EURO
6.3609
Tahta beşik geleneği Diyarbakır'da sürüyor
Tahta beşik geleneği Diyarbakır'da sürüyor
Trakya'nın yeni 'sarı altın çiçeği' kanolayı kuraklık vurdu
Trakya'nın yeni 'sarı altın çiçeği'...
Ketojenik diyette zeka geriliği riski
Ketojenik diyette zeka geriliği riski
Uğur Acar, yeni yüzüyle 7 yılını anlattı
Uğur Acar, yeni yüzüyle 7...
ASUS ROG Mothership Türkiye’de satışa çıktı
ASUS ROG Mothership Türkiye’de satışa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ASUS ROG Mothership Türkiye’de satışa çıktı

ASUS'un yeni amiral gemisi oyun bilgisayarı Mothership GZ700’ün Türkiye’de satışa çıktığı duyuruldu. CES 2019’da tanıtılan ve bu sene en çok dikkat çeken ürünlerinden olan ASUS'un oyun bilgisayarı ROG Mothership (ROG) GZ700 Türkiye’de kullanıcılarıyla buluştu.

ASUS ROG Mothership Türkiye’de satışa çıktı

ASUS'un yeni amiral gemisi oyun bilgisayarı Mothership GZ700’ün Türkiye’de satışa çıktığı duyuruldu. CES 2019’da tanıtılan ve bu sene en çok dikkat çeken ürünlerinden olan ASUS'un oyun bilgisayarı ROG Mothership (ROG) GZ700 Türkiye’de kullanıcılarıyla buluştu.

07 Kasım 2019 Perşembe 11:02
6 Okunma
ASUS ROG Mothership Türkiye’de satışa çıktı

İSTANBUL - Standart masaüstü bilgisayarların yerini alacağı düşünülen ROG GZ700’ün, farklı ve dikkat çeken tasarımıyla dizüstü oyun bilgisayarlarının formunu yeniden tanımlayacağı belirtildi. Marka tarafından yapılan açıklamada; klavyesi sökülerek farklı kullanım senaryolarına imkan tanıyan dizüstü oyun bilgisayarının, laptop formunda kullanılırken de kasasının yüzeye çarpraz yerleşerek hem gelişmiş soğutma hem de çok daha zengin bir ses deneyimi sunduğu aktarıldı.

Donanım detaylarında ise verilen bilgiler şu şekilde; “Özel tasarım alüminyum gövdeye sahip ROG GZ700'ün 17,3 inçlik Full HD ekranı ultra akıcı 144 Hz yenileme hızında ve 3 ms tepki süresine sahip. Ayrıca oyunlarda yırtılmaların önüne geçen NVIDIA teknolojisi G-SYNC barındırıyor. Özellikle 3 ms tepki süresinin de rekabetin yoğun olduğu oyunlarda avantaj sağladığı aktarıldı. Marka yetkilileri donanım tarafındaki diğer detayları şu şekilde özetledi; Intel'in en üst düzey Core i9 işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 2080 Serisi harici grafik işlemcisiyle çalışan ASUS ROG GZ700, gelişmiş soğutma sistemi sayesinde hem işlemciyi hem de ekran kartını standart hızların çok üstüne aşırtarak rakipsiz performans sağlıyor.
 

Açıklamada, günümüzde bilinen dizüstü bilgisayar algısını tümüyle değiştiren, farklı ve yenilikçi tasarıma sahip yapısını üst seviye PC donanımıyla birleştiren oyun bilgisayarı ASUS ROG GZ700’ün, oyun severlere farklı bir kullanıcı deneyimi sunacağı bilgisi verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ASUS ROG MothershipTürkiyeSatış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canan Dağdeviren: Hawking projesinin klinik çalışmaları bitti
Canan Dağdeviren: Hawking projesinin klinik çalışmaları bitti
Göbeklitepe ile yaşıt kültür havzası keşfedildi  
Göbeklitepe ile yaşıt kültür havzası keşfedildi  
Türk bilim insanına 'The Archer Huntington Ödülü'
Türk bilim insanına 'The Archer Huntington Ödülü'
Sürücüsüz araçlar 2030’da yollarda olacak
Sürücüsüz araçlar 2030’da yollarda olacak
 İSTANBUL’UN ALT YAPISINA KÜÇÜK MUCİTTEN SİL-SÜPÜR ÇÖZÜMÜ
 İSTANBUL’UN ALT YAPISINA KÜÇÜK MUCİTTEN SİL-SÜPÜR ÇÖZÜMÜ
Avrasya Blockchain Zirvesi başlıyor
Avrasya Blockchain Zirvesi başlıyor
Siber güvenliği tehdit eden 11 efsane ve çözümleri
Siber güvenliği tehdit eden 11 efsane ve çözümleri
Nobel Fizik Ödülü kazananları
Nobel Fizik Ödülü kazananları
Finlandiyalı uzman, 7,5 milyon yıllık fosili inceleyecek
Finlandiyalı uzman, 7,5 milyon yıllık fosili inceleyecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans