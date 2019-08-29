Apple Siri konuşmalarını dinlediği için özür diledi

Apple tarafından yapılan açıklamada, şirketin ses asistanı Siri'yi geliştirmek için üçüncü taraf kişilerle anlaşmasına yönelik çıkan eleştirel haberlerin ardından, kullanıcı mahremiyetini korumak için yeni politikaları hayata geçirdiği duyurdu.

Apple açıklamasında ses dinleme konusundaki hatasını kabul ederek, "Mahremiyet çok temel bir insan hakkıdır. Yaptığımız incelemeler sonucu yüksek ideallere sahip olan politikalarımıza tam uymadığımızı tespit ettik ve bunun için tüm kullanıcılardan özür diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Apple'nın ses tanıma konusundaki rakiplerinden Google, Amazon, Alexa ses asistanı ile kullanıcılarını dinleyerek uygulamasını geliştirmeye çalışmıştı. Facebook ise Messenger kullanıcılarının seslerini para verdiği üçüncü kişilere yazıya döktürerek ses tanıma sistemini geliştirmeye çalışmıştı.

Google’ın Temmuz ayında, Avrupa Birliği’nde sesli asistanı tarafından kaydedilen ses kayıtlarının gerçek kişiler tarafından dinlenmesini durdurduğu ortaya çıkmıştı.