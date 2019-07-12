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Akademisyenden, dalgalardan etkilenmeyen yüzer platform

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Özgür Kilit, herhangi bir enerji kaynağına gerek olmadan dalga hareketlerine uyum sağlayarak su üstünde sabit kalabilen yüzer bir platform tasarladı. Yaşar Üniversitesi tarafından Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında desteklenen proje sonucu ortaya çıkan tasarımın, patenti de alındı.

Akademisyenden, dalgalardan etkilenmeyen yüzer platform

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Özgür Kilit, herhangi bir enerji kaynağına gerek olmadan dalga hareketlerine uyum sağlayarak su üstünde sabit kalabilen yüzer bir platform tasarladı. Yaşar Üniversitesi tarafından Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında desteklenen proje sonucu ortaya çıkan tasarımın, patenti de alındı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:12
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Akademisyenden, dalgalardan etkilenmeyen yüzer platform

İZMİR - Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Kilit, turizmden sanayiye birçok alanda kullanılan yüzer platformların dalgalardan etkilenmeden su üstünde sabit kalmasını sağlamak için modüler bir duba sistemi tasarladı. İnsanların denizde güneşlenmekten tekneleri bağlamaya, petrol platformu gibi çeşitli deniz yapılarının bakımını yapmaktan tersanelere kadar birçok alanda deniz tabanına bağlanmış su üstü yüzer platformlar kullandığını belirten Özgür Kilit, ancak belli bir yüksekliğin üzerindeki dalgalarda bu platformların olumsuz etkilenerek üzerinde dinlenmenin ya da çalışmanın oldukça zorlaştığını kaydetti. Özellikle balık üretme çiftlikleri gibi kıyıdan açıkta demirlenmek zorunda olan platformların üzerinde çalışmanın büyük sorun olduğunu anlatan Kilit, bu problemlere çözüm bulmak için yola çıktıklarını söyledi.

Deniz araçlarının dalgaların etkisiyle salınmasını önlemek için çeşitli tasarımlar üretildiğini, ancak bunların büyük bir çoğunluğunun elektrik motorları yardımıyla çalıştığını belirten Kilit, "Bütün dengeleme kütleleri, motor ve bataryaların platformun üzerinde bulunmasını gerektirdiğinden bu tasarımlar çok pratik olmamakta. Oysa bizim tasarladığımız bu sistemde, herhangi bir enerji kaynağına gerek olmadan platform kendiliğinden dalga hareketlerine uyum sağlıyor. Bu nedenle hem ilk yatırım hem de işletme masrafları açısından ekonomik olması nedeniyle de gelecek vadetmekte" dedi.

DALGALARA KARŞI ÖZEL TASARIM

Tasarladıkları platform süspansiyon sisteminin, suya temas eden çok sayıda birbirinden ayrı dubadan oluştuğunu kaydeden Özgür Kilit, "Bu dubalar iki farklı eksen etrafında dönebilen özel mafsallar yardımıyla birbirlerine bağlanmakta. Bu gruplar da birbirlerine yine aynı tip mafsallarla bağlanarak daha büyük gruplar oluşturmakta, en üstte ise bu büyük gruplar üst platforma bağlanmaktadır. Dubaların bu çok kademeli olarak platforma bağlanması sayesinde, doğrudan doğruya dalgalardan etkilenen dubaların hareketi her kademede biraz daha sönümlenerek sonuçta platformun dalgalardan olabildiği ölçüde az etkilenmeleri sağlanmaktadır" diyerek çalışma prensibini anlattı.

YÜZDE 100 YERLİ OLARAK ÜRETİLEBİLİR

Doktor Öğretim Üyesi Kilit, tasarımın; hiçbir şekilde elektrik motoru, kontrol kartı, batarya ya da buna benzer bir elektronik aksam kullanılmadığı için kolaylıkla ve yerel sanayi ortamında yüzde 100 yerli olarak üretilebileceğini vurguladı. Sanayiden turizme kadar birçok alanda kullanım alanı bulunan projelerinin Yaşar Üniversitesi tarafından bilimsel araştırma projesi kapsamında desteklendiğini de belirten Özgür Kilit, "Projenin çıktısı olarak, üniversite tarafından tasarımın Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurularak patenti alındı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dr. Öğretim Üyesi Özgür KilitAkademisyenDalgalardan Etkilenmeyen Yüzer Platform
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